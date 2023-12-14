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Galatasaraylıları kahreden istatistik, ne Manchester City, ne Barcelona! Sarı-Kırmızılılar hepsini solladı ama...

14.12.2023 08:29 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son mücadelesinde deplasmanda Kopenhag'a tek golle mağlup olarak Devler Ligi'ne veda ederek yoluna Kupa 2'de devam etmek durumunda kalan Galatasaray'da, ortaya çıkan bir istatistik Sarı-Kırmızılı taraftarları adeta kahretti. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda olan Galatasaray, gruptaki son maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 1-0 mağlup olmayı başararak grubunu 3. tamamladı ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etmeye hak kazandı.

Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'nın 2 numaralı kupasındaki maçlarda 36 galibiyet, 31 beraberlik ve 25 mağlubiyet aldı. Cim Bom 142 gol atarken, kalesinde ise 113 gol gördü. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak 2021-2022 sezonunda mücadele etti.

NE M. CITY, NE BARCELONA...

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Öte yandan Galatasaray grup aşamasını 1 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyetle tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en fazla altıpasa giren takım oldu.

Maç başına 36.3 kez altıpasa giren Sarı-Kırmızılılar, 33.2 ortalamalı Manchester City, 32.8 ortalamalı Barcelona, 32 ortalamalı PSG ve Feyenoord ile 31.3 ortalaması olan Bayern Münih ile Napoli'yi geride bıraktı. Ancak bu ataklar golle sonuçlanmayınca, Devler Ligi'ne veda etmek zorunda kaldı.

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