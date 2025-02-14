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Galatasaraylıları korkutan istatistik! Şampiyonluk yolunda taraftarlar kara kara düşünmeye başladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.02.2025 07:54
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların bu sezonki gol yeme geleneği Hollanda deplasmanında da devam etti. Galatasaray adına ortaya çıkan istatistik ise sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi.

Galatasaraylıları korkutan istatistik! Şampiyonluk yolunda taraftarlar kara kara düşünmeye başladı

UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçında Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanına konuk oldu. Galatasaray, AFAS Stadyumu'nda oynanan maçtan 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak büyük bir sürprize imza attı.

GOL YEME GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

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Bu sezon kalesini gole kapatmayı çok da beceremeyen sarı-kırmızılıların kötü istatistiği Hollanda deplasmanında da devam etti. Gol attığı kadar kalesinde gol de görmeye devam eden sarı-kırmızılıların istatistiği taraftarı endişelendirdi.

36 RESMİ MAÇTA...

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Galatasaray, bu sezon 36 resmi maçta kalesinde 54 gol gördü. Rakiplerini bu konuda açık ara sollayan sarı-kırmızılıların istatistiği şampiyonluk yolunda taraftarı korkuttu. Kalesini bir türlü gole kapatamayan Galatasaray, AZ deplasmanında da 4 gol yiyerek kırmızı alarm verdi.

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