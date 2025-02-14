Galatasaraylıları korkutan istatistik! Şampiyonluk yolunda taraftarlar kara kara düşünmeye başladı

UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçında Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanına konuk oldu. Galatasaray, AFAS Stadyumu'nda oynanan maçtan 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak büyük bir sürprize imza attı.

GOL YEME GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Bu sezon kalesini gole kapatmayı çok da beceremeyen sarı-kırmızılıların kötü istatistiği Hollanda deplasmanında da devam etti. Gol attığı kadar kalesinde gol de görmeye devam eden sarı-kırmızılıların istatistiği taraftarı endişelendirdi.

36 RESMİ MAÇTA...

Galatasaray, bu sezon 36 resmi maçta kalesinde 54 gol gördü. Rakiplerini bu konuda açık ara sollayan sarı-kırmızılıların istatistiği şampiyonluk yolunda taraftarı korkuttu. Kalesini bir türlü gole kapatamayan Galatasaray, AZ deplasmanında da 4 gol yiyerek kırmızı alarm verdi.