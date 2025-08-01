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Galatasasaray'da Frankowski'nin geleceği belli oldu! Yıldız oyuncu Fransa'ya gidiyor... Anlaşma tamamlandı

Galatasaray’da transfer sezonunun gelir getirecek ilk satışlarından biri gerçekleşiyor. Fransız ekibi Rennes, Frankowski'nin transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Galatasasaray'da Frankowski'nin geleceği belli oldu! Yıldız oyuncu Fransa'ya gidiyor... Anlaşma tamamlandı
Burak Kavuncu
Przemyslaw Frankowski

Przemyslaw Frankowski

POL Polonya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray gönderilecek oyuncular için gün sayıyor. Okan Buruk’un kadrosunda görmek istemediği Frankowski için Fransız ekibi Rennes Cimbm’un kapısını çaldı.

ANLAŞMA TAMAM

Galatasasaray da Frankowski nin geleceği belli oldu! Yıldız oyuncu Fransa ya gidiyor... Anlaşma tamamlandı 1

Foot Mercato’nun haberine göre Rennes, Frankowski'nin transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre Polonyalı oyuncu Rennes ile 2 yıl kiralık olarak anlaşırken, transferin 8M€ zorunlu satın alma opsiyonu ile tamamlandığı bildirildi. 2 yıl kiralama sonunda 2 yıllık zorunlu satın alma opsiyonu devreye gireceği öğrenildi.

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