Galatasasaray'da Frankowski'nin geleceği belli oldu! Yıldız oyuncu Fransa'ya gidiyor... Anlaşma tamamlandı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray gönderilecek oyuncular için gün sayıyor. Okan Buruk’un kadrosunda görmek istemediği Frankowski için Fransız ekibi Rennes Cimbm’un kapısını çaldı.

ANLAŞMA TAMAM

Foot Mercato’nun haberine göre Rennes, Frankowski'nin transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre Polonyalı oyuncu Rennes ile 2 yıl kiralık olarak anlaşırken, transferin 8M€ zorunlu satın alma opsiyonu ile tamamlandığı bildirildi. 2 yıl kiralama sonunda 2 yıllık zorunlu satın alma opsiyonu devreye gireceği öğrenildi.