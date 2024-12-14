Galatasray Başkanı Dursun Özbek'ten canlı yayın Fenerbahçe'ye olay gönderme! "Özellikle bir rakibimiz..."

Galatasaray Divan Kurulu Aralık ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Futbol takımımız hem Türkiye’de hem de Avrupa’da ilerlemeye doğru devam ediyor. Avrupa’da artık özlediğimiz başarılara ulaşmak ve Türkiye’de 25. şampiyonluğu kazanarak, gerçek 5. yıldızı formamıza takmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Başkaları gibi istatistikleri kendi istediğimiz gibi yorumlayıp, kendimizi olmadığımız gibi görmüyoruz, işimize bakıyoruz" diye konuştu.

"HAK ETTİĞİMİZ PUANLARA GÖZ KOYANLARA..."

Son iki haftada olan gelişmeler hakkında konuşan Başkan Özbek, "Özellikle futbolda Galatasaray’ın yeşil sahalarda gösterdiği performansı ve başarıyı engellemek için akla hayale gelemeyecek davranış biçimleri sergileniyor. Bununla kulüp ve camia olarak mücadele ediyoruz. Maçları bütün camiamız seyrediyor, buradaki uygulamalar hepimizi büyük ölçüde üzmektedir. Özellikle son dönemde yapılan açıklamalar, Galatasaray’ın hedeflerine ulaşmaktan engelleyecek seviyede hiçbir zaman olamayacaktır. Verdiğimiz bu mücadele bütün bu engellerin üzerinden geçip, Galatasaray’ın hak ettiği başarılara taşımak üzere ben ve arkadaşlarım her şeyi yapıyoruz. Bir konuya açıklık getirmek istiyorum; geçtiğimiz hafta katıldığım televizyon programında bir ifadede bulundum. ’Her kim Galatasaray’ın başarısına, emeğine, kazandığı puanlara el uzatırsa elini kırarım, göz koyarsa gözünü çıkarırım’ dedim. Bu söylemimin arkasındayım. Galatasaray örnek bir kulüptür. Galatasaray, Türkiye’nin en büyük spor markasıdır. Biz mücadelemizi yeşil sahalarda yaparız. Hak ettiğimiz puanlara kimsenin göz koymasına gereken müdahaleyi yaparız.

"BİR RAKİBİMİZ ALGI PEŞİNDE..."

Rekabet ettiğimiz ve özellikle önemli bir rakibiz akla hayale gelemeyecek söylemlerle algı peşinde. Bu algıya da futbolu yönetmekten sorumlu olan kişiler ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) gereken desteği vermektedir. Son Sivas’ta oynadığımız maçı hepiniz izlediniz. Orada olanlar ve hakemin davranış biçimi kabul edilemez. Bu konuyla ilgili gerekenleri söyledik ve gereken müracaatları yaptık. Davranış biçimimiz özellikle spor camiasında futbolda kaosun çıkmasına yönelik değil. Tamamen hak arayışı, adalet arayışı çerçevesindedir. Umuyorum futbolu yöneten kişiler gereken tedbirleri almak suretiyle Türk futbolunun kaosa sürüklenmesini engelleyeceklerdir" şeklinde konuştu.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR BİZİ ENGELLEYEMEZLER"

Sarı-kırmızılı camiaya verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Özbek, "Galatasaray’ın birlik ve beraberliği her zaman böyle durumlarda oluşmuştur. Böyle büyük kulüp olmamızın yegane temeli de budur. Benim savaşım, arkadaşlarımla girdiğim bu savaş tamamen Galatasaray’ın değerlerini korumak, Galatasaray’ın girmiş olduğunu yarışmalarda başarılarını engellemeye yönelik alınan tavırlara karşıdır. Buradan bizi durdurmak isteyenlere bir kez daha duymak istemedikleri bir şeyi söylemek istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemezler. Bu ülkenin iyi insanları, doğru olanlar her zaman kazandılar yine de kazanacaklardır. Sahada oynadığımız iyi futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanarak, adaleti her zaman savunarak kazanacağız. Arkadaşlarımla beraber bu çabamızı sürdüreceğiz. Bu süreçte bugüne kadar durduğunuz gibi bundan sonra da bu mücadelede yanımızda yer almanızı istiyoruz. Galatasaray birlik olduğu sürece karşısında kimse duramaz" ifadelerini kullandı.