Galatatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası TFF'ye sürpriz başvuru! "Maçımız ertelensin"

Galatasaray, derbinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'dan lig maçı için bir talep geldi.

"KASIMPAŞA MAÇI 1 GÜN ERTELENSİN"

Pperşembe günü 19.00'da Konyaspor ile evinde Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın günü içi başvuruda bulundu. Pazar günü Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin 3 Mart Pazartesi akşamına ertelenmesi için başvuruda bulundu.

TFF'DEN CEVAP GELMEDİ

TFF, Galatasaray'ın bu talebine henüz olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedi.