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Galatatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası TFF'ye sürpriz başvuru! "Maçımız ertelensin"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.02.2025 12:52
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Galatasaray yönetimi, TFF'ye başvuruda bulundu. Kasımpaşa ile pazar günü oynayacağı maçın 1 gün sonraya alınması için harekete geçen sarı-kırmızılılar, TFF kuruluna bu talebini resmi yazı yoluyla iletti.

Galatatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası TFF'ye sürpriz başvuru! "Maçımız ertelensin"

Galatasaray, derbinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'dan lig maçı için bir talep geldi.

"KASIMPAŞA MAÇI 1 GÜN ERTELENSİN"

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Pperşembe günü 19.00'da Konyaspor ile evinde Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın günü içi başvuruda bulundu. Pazar günü Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin 3 Mart Pazartesi akşamına ertelenmesi için başvuruda bulundu.

TFF'DEN CEVAP GELMEDİ

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TFF, Galatasaray'ın bu talebine henüz olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray tff
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