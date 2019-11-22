Galaxy A71 tüm ihtişamıyla ortaya çıktı

Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan @OnLeaks A71’in tasarımın gözler önüne seren bazı görseller yayınladı.

Samsung’un orta segmentteki yeni modeli Galaxy A71, 6.7 inçlik Infinity-O AMOLED ekran ile gelecek. Ekranın orta kısmında yer alan delik içerisinde 32MP’lik selfie kamerası yer alacak. Ekran altı parmak izi okuyucusu özelliği de bulunan telefonda 4’lü ana kamera modülü yer alacak.

Sızdırılan bilgilere göre, A71’de 48MP’lik ana kameraya 12MP’lik ultra geniş açı, 12MP’lik telefoto ve ToF sensorü eşlik edecek.

Snapdragon 675 yonga setinden güç alacak olan telefon sistemini 8GB RAM ile destekleyecek. Kutudan ilk çıktığında Android 10 ile çalışacak olan telefonun ne zaman satışa sunulacağı ise henüz netleşmiş değil.

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