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Galaxy A8 için Android Pie güncellemesini yayınladı

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TEKNOLOJİ  | 26.04.2019 08:54 | Son Güncelleme

Samsung, geçtiğimiz yıl 5.6 inç büyüklüğünde FHD+ 2220 x 1080 çözünürlüğünde Galaxy A8 ile karşımıza çıkmıştı. Kutusundan Android Oreo ile çıkan bu telefonda Exynos 7885 yonga seti ve 4 GB RAM yer alıyordu. Üst segment kullanıcılarına hitap eden bu telefonda 32 GB dahili depolama birimi yer alıyordu.

Galaxy A8 için Android Pie güncellemesini yayınladı

Samsung bugün ise sürpriz bir şekilde Galaxy A8 için Android 9.0 güncellemesini yayınladı. İlk olarak Kanada’da indirime sunulan bu güncelleme ile Nisan ayı güvenlik güncellemeleri de sisteme ekleniyor.

A530WVLU4CSCA yapı numaralı güncelleme ile Samsung’un şimdiye kadar ki sunduğu en akıcı arayüz olan One UI da sisteme ekleniyor. Her güncellemede olduğu gibi bu güncelleme de kademe kademe olarak sunulacak.

Önümüzdeki haftalarda Türkiye’de de kullanıma sunulacak olan bu güncelleme Galaxy A8’e adeta yeni bir soluk kazandırıyor. Özellikle yeni arayüz telefon deneyiminize yeni bir tad kazandırıyor diyebilirim.

Bakalım Samsung yıl sonuna doğru indirime sunulacak olan Android Q güncellemesini Galaxy A serisine sunmaya devam edecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy A8+ Android Pie
 

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