Galaxy A90’dan ilk bilgiler geliyor

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 06.02.2019 11:05 | Son Güncelleme

Samsung’dan tam çerçevesiz, çentiksiz ve deliksiz telefon geliyor. Galaxy A90’da, daha önce bazı Çinli firmaların denediği açılıp kapanabilen ön kamera mekanizması kullanılacak.

Galaxy A90’dan ilk bilgiler geliyor

Akıllı telefon şirketlerinin ekran/gövde oranını artırmak için yarıştığı bir dönemdeyiz. Bunun için kimileri çentik, kimileri ön kamera deliği gibi alternatiflere yönelse de, bazı kullanıcılar tasarımsal yönden bunları sevmiyor. Ön kamera ve tüm sensörleri ekranın altına yerleştirebileceğimiz teknolojiler gelmeden önce, bulunan çözümler genel olarak “geçici” kalıyor. Yine de kullanıcılara alternatif sunmak isteyen markalar, farklı çözümler getirebiliyor.

Daha önce Oppo gibi bazı firmaların denediği açılıp kapanabilen ön kamera mekanizması, şimdi de Samsung’un gündeminde. Uzun süre çentik akımına karşı koyan Güney Koreli şirket, bugünlerde telefonlarında bu tarz tasarımlara yer vermeye başladı. Hatta Galaxy S10 ailesinde de ön kamera deliği bulunacak.

Sızıntılarıyla meşhur Ice Universe, attığı bir tweet ile Galaxy A90‘a ait bazı detayları göz önüne serdi. Buna göre, Samsung’un ilk pop-up ön kamera mekanizmalı telefonu A90 olacak. Ayrıca Ice Universe, telefonda çentik veya delik olmayacağı için çok iyi olduğunu düşündüğünü de belirtti.

Şimdilik A90’la ilgili pek fazla bilgimiz yok. Yalnızca cihazın az sayıda ülkede satışa çıkacağını tahmin edebiliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy A90 samsung Teknoloji

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