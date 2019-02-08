Galaxy F tasarımıyla dikkat çekiyor

Samsung’un 2015’ten bu yana üzerinde çalıştığı katlanabilir ekranlı akıllı telefon modeli Galaxy F, 2019 içerisinde raflardaki yerini almış olacak. Hatırlanacağı üzere Güney Koreli şirket kısa bir süre önce katlanabilir ekranlı akıllı telefonunu sahnede gözler önüne sermiş fakat telefonun detaylarına dair herhangi bir bilgi vermemişti.

Geçtiğimiz gün Galaxy F’in orijinal 3D render görüntüleri ortaya çıktı. Dilerseniz bu görüntülere aşağıdan göz atabilirsiniz. (Görselleri büyütmek için üzerine tıklayınız.)

Açıldığında hemen hemen bir tablet boyutuna gelen Galaxy Fold tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken bir cihaz. Telefonun katlı durumdayken 4.58 inç, açık durumdayken ise 7.3 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Bu arada ekran çözünürlüğünün de 1536 x 2152px olduğunu belirtelim.

Samsung’un katlanabilir ekranlı akıllı telefonunu ne zaman tanıtacağı henüz kesinlik kazanmadı. Genel beklenti 20 Şubat’ta gerçekleşecek olan Unpacked etkinliğinde Galaxy Fold modelinin de tanıtılacağı yönünde. Fakat Güney Koreli şirket aynı gecede üst segmente hitap eden 4 farklı modeli tanıtır mı işte orası biraz şüpheli.

Bu arada telefon için beklenen fiyat aralığının da 1500 ile 2000 dolar arasında olduğunu tekrardan hatırlatalım. Galaxy F ne kadar şık ve zarif olsa da fiyatı itibariyle oldukça kısıtlı bir kitleye hitap ediyor.

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