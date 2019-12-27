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  4. Galaxy Fold 2 tasarımı ve özellikleri hakkındaki detaylar

Galaxy Fold 2 tasarımı ve özellikleri hakkındaki detaylar

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının lider ismi konumunda yer alan Samsung yeni katlanabilir ekranlı modeli üzerinde çalışmaya devam ediyor. Güney Koreli teknoloji devi bu yılın başlarında katlanabilir ekran teknolojisine sahip ilk modeli olan Galaxy Fold’u tanıtmıştı.

Galaxy Fold 2 tasarımı ve özellikleri hakkındaki detaylar

Galaxy Fold satışa sunulmak üzereyken test sürümlerinde ortaya çıkan ekran bazlı sorunlar yüzünden ertelenmek zorunda kalmıştı. Samsung’un ekran ve menteşe teknolojisini sil baştan geliştirdiği telefon ancak yılın ikinci yarısında satışa sunulabildi.
Şimdiye kadar 1 milyonun üzerinde satan telefonun en büyük eksisi ise 2000 doların üzerindeki fiyatıydı. Katlanabilir ekranlı telefonlara olan ilgiyi arttırmak isteyen Samsung, Galaxy Fold 2 ile fiyat engelini de aşmak istiyor.

Bunun için telefonun tasarımında belli başlı değişikliklere giden Güney Koreli şirket, Note 10 boyutlarında bir model üzerinde çalışıyor.

Galaxy F2, açıldığında Note 10 boyutlarına gelirken, katlandığında ise sigara paketi boyutuna dönüyor.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan Fold 2’nin canlı çekilmiş fotoğrafları da bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. Muhtemelen yeni nesil Galaxy Fold modeli fiyat açısından selefinden çok daha ucuz olacaktır. Genel kanı iste fiyatın 1000 dolar civarında olacağı yönünde.

Görünen o ki 2020 katlanabilir ekranlı telefonlar açısından çok daha önemli bir yıl olacak. Bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
galaxy fold 2 samsung

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