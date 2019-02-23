Akıllı telefon pazarının lider ismi konumunda bulunan Samsung, geçtiğimzi günlerde yeni amiral gemisi modellerini tanıtmıştı. Güney Koreli şirketin düzenlediği Unpacked etkinliğinde en çok merak edilen model hiç şüphesiz Galaxy Fold’du. Samsung’un 2015’ten günümüze üzerinde çalıştığı Galaxy Fold, sonunda resmiyet kazandı. Güney Koreli şirketin etkinliğin hemen başında tanıttığı Galaxy F, dinamikleri, çoklu ekran özelliği, 6 kamerası ve tasarımı ile teknoloji tutkunlarının beğenisini kazandı. Galaxy F ile ilgili tek olumsuz nokta ise telefonun 2000 dolara yaklaşan fiyatıydı. Aslında Samsung’un katlanabilir ekranlı modeli için böyle bir etiket belirleyeceği az çok biliniyordu. Zira çıkan söylentilerde telefonun 1500 dolar ile 2000 dolar arasında bir skalada fiyatlandırılacağı kesin gibiydi. Fakat genel beklenti telefonun 1700 dolar bandında olması yönündeydi. Nihayetinde Samsung 1980 dolarlık fiyatla bizleri biraz şaşırttı. Galaxy Fold Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Peki gelelim Samsung’un Galaxy Fold için belirlediği etikete. Daha doğrusu Galaxy Fold Türkiye fiyatı için belirlenen etikete. Hemen baştan belirtelim. Henüz Galaxy Fold Türkiye fiyatı açıklanmış değil. Fakat Galaxy S10 modellerinin fiyatı üzerinden yola çıkarak, Galaxy F’in Türkiye fiyatı hakkında yorum yapmamız mümkün.

Malum, S10 modelleri ülkemizde oldukça uygun fiyatlardan satışa sunuldu. Örneğin 999 dolarlık değer biçilen Galaxy S10+ ülkemizde 7499TL’den satışa sunuldu. Yurt dışında aynı fiyata satılan XS’in ülkemizdeki satış fiyatı ise 9799TL. Yani arada önemli bir fark mevcut. Buradan Samsung’un Türkiye için ayrı bir tarife uyguladığı sonucuna varabiliriz. Nitekim bu fiyat uygulaması Galaxy Fold için de geçerli olacaktır. Basit bir hesaplama ile S10+’ın 7499TL’den satıldığından yola çıkarak Galaxy Fold Türkiye fiyatı için 14.000 – 15.000 skalasında bir rakamla karşılaşacağımızı söyleyebiliriz. Peki Galaxy Fold bu fiyatla ülkemizde başarılı olabilir mi? Galaxy F Türkiye’de başarılı olabilir mi? Şimdi gelelim bizim için asıl önemli olan kısma. Galaxy Fold Türkiye’de başarılı olabilir mi? Açık konuşmak gerekirse, ülkemizde 6.000TL üzeri etiketle satılan bir cihazın başarılı olma ihtimali hayli düşük. Fakat burada başarı kavramını da iyi tanımlamak gerekiyor. Muhtemelen Samsung kalkıp da 50 – 60 milyon Galaxy F satmayı hedeflemiyor. Zaten etkinlik esnasında da bu telefonun lüks kategorisinde yer aldığı net bir şekilde ifade edildi.