Mynet Trend

Galaxy Fold Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 23.02.2019 10:51 | Son Güncelleme

Samsung’un 20 Şubat’ta tanıttığı katlanabilir ekranlı akıllı telefon modeli Galaxy Fold, 2000 dolara yaklaşan fiyatı ile Türkiye’de başarılı olabilir mi? Peki Galaxy Fold Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte yanıtı.

Galaxy Fold Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Akıllı telefon pazarının lider ismi konumunda bulunan Samsung, geçtiğimzi günlerde yeni amiral gemisi modellerini tanıtmıştı. Güney Koreli şirketin düzenlediği Unpacked etkinliğinde en çok merak edilen model hiç şüphesiz Galaxy Fold’du.

Samsung’un 2015’ten günümüze üzerinde çalıştığı Galaxy Fold, sonunda resmiyet kazandı. Güney Koreli şirketin etkinliğin hemen başında tanıttığı Galaxy F, dinamikleri, çoklu ekran özelliği, 6 kamerası ve tasarımı ile teknoloji tutkunlarının beğenisini kazandı.

Galaxy F ile ilgili tek olumsuz nokta ise telefonun 2000 dolara yaklaşan fiyatıydı. Aslında Samsung’un katlanabilir ekranlı modeli için böyle bir etiket belirleyeceği az çok biliniyordu. Zira çıkan söylentilerde telefonun 1500 dolar ile 2000 dolar arasında bir skalada fiyatlandırılacağı kesin gibiydi. Fakat genel beklenti telefonun 1700 dolar bandında olması yönündeydi. Nihayetinde Samsung 1980 dolarlık fiyatla bizleri biraz şaşırttı.

Galaxy Fold Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Peki gelelim Samsung’un Galaxy Fold için belirlediği etikete. Daha doğrusu Galaxy Fold Türkiye fiyatı için belirlenen etikete. Hemen baştan belirtelim. Henüz Galaxy Fold Türkiye fiyatı açıklanmış değil. Fakat Galaxy S10 modellerinin fiyatı üzerinden yola çıkarak, Galaxy F’in Türkiye fiyatı hakkında yorum yapmamız mümkün.

Malum, S10 modelleri ülkemizde oldukça uygun fiyatlardan satışa sunuldu. Örneğin 999 dolarlık değer biçilen Galaxy S10+ ülkemizde 7499TL’den satışa sunuldu. Yurt dışında aynı fiyata satılan XS’in ülkemizdeki satış fiyatı ise 9799TL. Yani arada önemli bir fark mevcut.

Buradan Samsung’un Türkiye için ayrı bir tarife uyguladığı sonucuna varabiliriz. Nitekim bu fiyat uygulaması Galaxy Fold için de geçerli olacaktır.

Basit bir hesaplama ile S10+’ın 7499TL’den satıldığından yola çıkarak Galaxy Fold Türkiye fiyatı için 14.000 – 15.000 skalasında bir rakamla karşılaşacağımızı söyleyebiliriz. Peki Galaxy Fold bu fiyatla ülkemizde başarılı olabilir mi?

Galaxy F Türkiye’de başarılı olabilir mi?

Şimdi gelelim bizim için asıl önemli olan kısma. Galaxy Fold Türkiye’de başarılı olabilir mi? Açık konuşmak gerekirse, ülkemizde 6.000TL üzeri etiketle satılan bir cihazın başarılı olma ihtimali hayli düşük. Fakat burada başarı kavramını da iyi tanımlamak gerekiyor.

Muhtemelen Samsung kalkıp da 50 – 60 milyon Galaxy F satmayı hedeflemiyor. Zaten etkinlik esnasında da bu telefonun lüks kategorisinde yer aldığı net bir şekilde ifade edildi.

Yani Samsung Galaxy F için öyle uçuk satış rakamları beklemiyor. Dolayısıyla uygun bir etiketle Türkiye’de beklenen satış rakamlarına ulaşması pek de zor sayılmaz.

Özellikle Samsung’un belirleyeceği 12.000 TL dolaylarındaki etiket ile ülkemizde belirleyeceği satış başarısına ulaşması çok zor olmayacaktır. Kısacası Samsung’un Türkiye’deki başarısını yine kendi belirleyeceği etiket fiyatı belirleyecek diyebiliriz. Bekleyip göreceğiz.

Galaxy S10+ ve iPhone XS Max karşı karşıya!

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Katlanabilir iPhone için patent başvurusu yapılmış!Katlanabilir iPhone için patent başvurusu yapılmış!
Onavo VPN’in fişi çekildiOnavo VPN’in fişi çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
samsung Galaxy Fold Galaxy Fold Türkiye fiyatı

En Çok Okunan Trend Haberler

Her saniyesi korkunç! Adamı yok etti

Her saniyesi korkunç! Adamı yok etti

Okuldaki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Okuldaki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Escobar efsanesi 3.2 saniyede yıkıldı

Escobar efsanesi 3.2 saniyede yıkıldı

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yeni emojiler sosyal medyayı salladı

Yeni emojiler sosyal medyayı salladı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uygun fiyatlı Deco M4 geliyor

Uygun fiyatlı Deco M4 geliyor

Xbox One geriye uyumluluk oyunlarının sayısı artıyor!

Xbox One geriye uyumluluk oyunlarının sayısı artıyor!

Nintendo Switch Game Pass ile coşacak

Nintendo Switch Game Pass ile coşacak

Katlanabilir iPhone için patent başvurusu yapılmış!

Katlanabilir iPhone için patent başvurusu yapılmış!

Onavo VPN’in fişi çekildi

Onavo VPN’in fişi çekildi

GeForce GTX 1660 Ti özellikleri neler?

GeForce GTX 1660 Ti özellikleri neler?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.