Mynet Trend

Galaxy Fold’un tasarım haritasını ortaya çıkardı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 26.04.2019 08:52 | Son Güncelleme

iFixit, bu sayede Galaxy Fold’daki tasarım tasarını da ortaya çıkarmayı başardı. İşte Galaxy Fold’un sorunu.

Galaxy Fold’un tasarım haritasını ortaya çıkardı

Samsung’un katlanabilir telefonu tanıtıldığı günden beri büyük bir merakla bekleniyordu. Güney Koreli teknoloji devi, katlanabilir telefonunu incelemeleri için basın ve YouTuber’lara göndermişti. Ancak The Verge gibi siteler bile telefonun ekranını sadece 2 günde kırmayı başarmıştı. Oldukça dayanıksız olan bu ekran için şikayetlerin artmasının ardından katlanabilir telefonun satış tarihi ertelenmişti.

Samsung cephesi bu olaylardan sonra telefonun ekranının kırılma sorunu hakkında çalıştıklarını açıklamıştı. Bugün ise iFixit ekibine gönderilen telefon parçalarına ayrıldı. iFixit ekibi, telefonu parçalarına ayırırken ilginç bir tasarım hatasının olduğunu fark etti.

Ekranın katlanabilir noktasının alt bölümünde kasa ile 7nm boluğun olduğunu fark eden iFixit, bunun uzun kullanımda büyük bir soruna neden olabileceğini söylüyor.

Fold-gap

Samsung muhtemelen geri çağırdığı ve yeni satışa sunacağı Galaxy Fold modellerini bu şikayetler doğrultusunda düzeltecektir. Özellikle kasanın ekran ile birleşim noktasındaki 7nm boşluğun mutlaka kapatılması gerekiyor.

Bakalım Samsung’un katlanabilir telefonu bu hatalarından arındırılabilecek mi? Yoksa bu akımın öncesi Mate X modeli Huawei mi olacak?

Godzilla 2: King of the Monsters için son fragman yayınlandı

PARTNER Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü
İşte Super Mario Maker 2'nin çıkış tarihi İşte Super Mario Maker 2'nin çıkış tarihi
Red Faction Guerrilla Nintendo Switch için geliyorRed Faction Guerrilla Nintendo Switch için geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
samsung Samsung Galaxy Fold akıllı telefon
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Şahan Gökbakar nasıl zayıfladı? 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı

Şahan Gökbakar nasıl zayıfladı? 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı

Havalimanında rötar kavgası! Yolcudan tepki çeken sözler

Havalimanında rötar kavgası! Yolcudan tepki çeken sözler

AVM'de korkunç olay! Parmakları koptu

AVM'de korkunç olay! Parmakları koptu

Beyoğlu'nda taciz iddiası! Gözaltına alındı

Beyoğlu'nda taciz iddiası! Gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bilgisayarınızı ucuza hızlandıracak!

Bilgisayarınızı ucuza hızlandıracak!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
V35 için Android Pie güncellemesini yayınladı

V35 için Android Pie güncellemesini yayınladı

Nubia Red Magic 3 oyuncuları büyüleyecek

Nubia Red Magic 3 oyuncuları büyüleyecek

Galaxy View 2, yayınlanan bir video ile resmiyet kazanmış oldu

Galaxy View 2, yayınlanan bir video ile resmiyet kazanmış oldu

Google Haritalar, elektrikli şarj duraklarını gösterecek

Google Haritalar, elektrikli şarj duraklarını gösterecek

Apple AirPods 3 modeli hangi özelliklere sahip olacak?

Apple AirPods 3'ün özellikleri ne olacak?

Galaxy A8 için Android Pie güncellemesini yayınladı

Galaxy A8 için Android Pie güncellemesini yayınladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.