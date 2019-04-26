Galaxy Fold’un tasarım haritasını ortaya çıkardı

Samsung’un katlanabilir telefonu tanıtıldığı günden beri büyük bir merakla bekleniyordu. Güney Koreli teknoloji devi, katlanabilir telefonunu incelemeleri için basın ve YouTuber’lara göndermişti. Ancak The Verge gibi siteler bile telefonun ekranını sadece 2 günde kırmayı başarmıştı. Oldukça dayanıksız olan bu ekran için şikayetlerin artmasının ardından katlanabilir telefonun satış tarihi ertelenmişti.

Samsung cephesi bu olaylardan sonra telefonun ekranının kırılma sorunu hakkında çalıştıklarını açıklamıştı. Bugün ise iFixit ekibine gönderilen telefon parçalarına ayrıldı. iFixit ekibi, telefonu parçalarına ayırırken ilginç bir tasarım hatasının olduğunu fark etti.

Ekranın katlanabilir noktasının alt bölümünde kasa ile 7nm boluğun olduğunu fark eden iFixit, bunun uzun kullanımda büyük bir soruna neden olabileceğini söylüyor.

Samsung muhtemelen geri çağırdığı ve yeni satışa sunacağı Galaxy Fold modellerini bu şikayetler doğrultusunda düzeltecektir. Özellikle kasanın ekran ile birleşim noktasındaki 7nm boşluğun mutlaka kapatılması gerekiyor.

Bakalım Samsung’un katlanabilir telefonu bu hatalarından arındırılabilecek mi? Yoksa bu akımın öncesi Mate X modeli Huawei mi olacak?

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