Galaxy J4+ ve J6+ modelleri ile ilgili sevindirici bir haber ortaya çıktı

Bilindiği üzere Android Pie güncellemesi; beraberinde hem kolaylaştırıcı özellikler, hem de telefonun hızını arttırıcı bazı detaylar içeriyor. Samsung’un bu modellerine Android Pie güncellemesinin gelmesi, artık neredeyse bütün ürünlere gelebileceği fikrini ortaya çıkardı.

Samsung’un yeni One UI arayüzü, oldukça sade ve şık bir tasarıma sahip. Eğer ekranınızda çok fazla karmaşıklığın olmasını istemiyorsanız, Samsung’un bu yeni arayüzünün tam size göre olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung’un Galaxy J4+ modeli; Vietnam, Tayland ve Ukrayna için Android Pie güncellemesini alacak. Samsung Galaxy J6+ modeli ise; Almanya, Irak ve Hindistan’daki kullanıcılar için en son güncellemeyi alıyor. Samsung ile ilgili çok ilginç bir detay da böylece ortaya çıkmış oldu. Şirket ilk kez Android Pie güncellemesini birden fazla ülkede yayınlandı.

Şirketin bu son dönemlerde aldığı kararlar, kullanıcılar tarafından olumlu karşılanıyor. Eğer Samsung, bu şekilde devam ederse muhtemelen kullanıcıların bu olumlu bakış açısı piyasa değerini yükseltecektir.

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