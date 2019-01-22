Galaxy M10 fiyatı ile çok iddialı!

Akıllı telefon pazarındaki rekabet son yıllarda iyice artmış durumda. Özellikle orta segmente yer alan model çeşitliliği, üreticilerin zora girmesine neden oldu. Agresif fiyat politikasına sahip Çinli üreticilerin, globalleşme süreci Samsung ve Apple gibi zirvede yer alan firmaları zora soktu.

Özellikle Samsung, uzun yıllardan beri elinde tuttuğu Hindistan pazarını, geçtiğimiz yıl Xiaomi’ye kaptırmıştı. Önemli bir potansiyele sahip olan bu pazarda tekrardan zirveye yerleşmek isteyen Güney Koreli üretici, düşük fiyatlı giriş segmenti modellerle şansını bir kez daha denemek istiyor.

Samsung’un 28 Ocak’ta resmiyete kavuşacak olan Galaxy M10 ve M20 modellerini oldukça düşük bir etiketle satışa sunacağı ortaya çıktı. Güney Koreli üreticinin çentikli tasarıma sahip ilk modelleri olan Galaxy M10 ve M20 ilk etapta Hindistan’da raflardaki yerini alacak.

Sızdırılan bilgilere göre Galaxy M10 fiyatı 126 dolar, M20 fiyatı ise 182 dolar olarak belirlenmiş.

Neresinden bakarsanız bakın bu fiyatların hayli iddialı olduğu söylenebilir. Gerçi Hindistan gibi bir pazarda Xiaomi’yle rekabet etmenin de başka bir yolu bulunmuyor.

Uygun fiyatlı M10 ve M20’nin global pazarda satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Fakat bu telefon ülkemizde satışa sunulacak olursa fiyatı 1000TL civarında olacaktır. Bu da Türkiye pazarı için oldukça iddialı bir fiyatı.

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