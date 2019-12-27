Galaxy M31 geçtiğimiz gün performans testinde ortaya çıktı

Bu bağlamda kullanıcılara pek çok farklı opsiyon sunan Samsung, önümüzdeki dönemde model sayısını arttırmaya devam edecek.

Bir süredir Samsung’un Galaxy M31 modeli üzerinde çalıştığı zaten biliniyor. Sektörü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Güney Koreli şirket geçtiğimiz yıla kadar yeni modellerinde sene takısı kullanıyordu. Yani 2017’de çıkan A serisi bir model A XX 2017 olarak çıktıysa, 2018’deki model de A XX 2018 olarak isimlendiriliyordu. Daha sonra bu isimlendirmeden

vazgeçen Samsung yeni modellerde S ve +1 uygulamasına geçti.

Nitekim bu yıl içerisinde M30 ve M30s’i satışa sunan akıllı telefon üreticisi, önümüzdeki dönemde de Galaxy M31 ile karşımıza çıkacak.

Geçtiğimiz gün Geekbench performans testinde ortaya çıkan Galaxy M31’in bazı özellikleri de netleşmiş oldu. Test raporuna göre M31 Samsung’un kendi üretimi olan Exynos 9611 yonga setiyle gelecek.

Geekbench’te SM-M315F model numarasıyla ortaya çıkan telefon tek çekirdekte 348, çok çekirdekte ise 1214 puan almayı başardı.

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