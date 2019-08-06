Galaxy Note 10 fiyatı hakkında ilk sızıntı bugün geldi

Peki, Samsung Amerika Birleşik Devletleri’nde Note 10’u kaç dolardan satışa sunacak? Merakla beklenen Galaxy Note 10; gücünü Samsung’un Exynos 9825 yonga seti ve 12 GB RAM’den alacak. Ekrana gömülü hoparlör sistemi ve ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile gelecek olan telefonda 6.8 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED ekran yer alacak.

Note 10, kutusundan 4.170 mAh’lık 25W hızlı şarj desteğine sahip batarya, UFS 3.0 depolama, 12 Megapiksel + 12 Megapiksel + 16 Megapiksel üçlü kamera kurulumu ile çıkacak.

Merakla beklenen Galaxy Note 10, söylentilere göre 949 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. Ekran ve batarya olarak daha büyük olan Note 10+ modeli ise 1.099 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. Bakalım Samsung, Türkiye’de Galaxy S10 modellerinde uyguladığı uygun fiyat politikasını Note 10’da da devam ettirebilecek mi?

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