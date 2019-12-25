Galaxy Note 10 için Android 10 güncellemesi geldi

Türkiye’de de resmi olarak OTA üzerinden sunulan Note 10 için N970FXXU1BSL7 ve Note 10+ için N975FXXU1BSL7 yapı numaralı güncelleme yaklaşık olarak 1.9 GB büyüklüğünde. Samsung’un firma tarihinin en iyi arayüzü olan One UI’ın yeni sürümü One UI 2.0 ile gelen bu güncelleme ile Note 10 sahiplerine daha akıcı bir deneyim sunuluyor.

Aralık ayı Android güvenlik iyileştirmelerini de barındıran bu güncellemeyi OTA üzerinden yüklemek için; Ayarlar>Yazılım Güncellemesi bölümüne girebilirsiniz. Güncelleme ilk etapta görünmezse bir kaç saat sonra bir kez daha güncellemeleri denetleyebilirsiniz.

Galaxy Note 10 için Android 10 güncellemesi ile gelen yenilikler

KAMERA



Ekranın alt kısmında görünen modları düzenleme seçeneği eklendi.

Önizleme ekranında gizli modlara hızlıca erişebilmeniz için Daha Fazla sekmesi eklendi.

Ayarlar sizi engellemeden fotoğraf çekmeye odaklanabilmenizi için düzen geliştirildi.

TAM EKRAN HAREKETLERİ



Yeni navigasyon hareketleri eklendi.

DÜZELTİLMİŞ ETKİLEŞİMLER



Parmağınızı minimum düzeyde hareket ettirerek büyük ekranlarda daha rahat bir şekilde gezinme.