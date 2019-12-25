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  3. Galaxy Note 10 için Android 10 güncellemesi geldi

Galaxy Note 10 için Android 10 güncellemesi geldi

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Samsung, geçtiğimiz haftalarda Galaxy S10 ailesi için Android 10 güncellemesini Türkiye’de indirime sunmuştu. 2019’u bu güncelleme ile kapatacağını düşündüğümüz Samsung, büyük bir sürpriz yaparak bugün Note 10 ve Note 10+ modellerini Android 10 ile tanıştırdı.

Galaxy Note 10 için Android 10 güncellemesi geldi

Türkiye’de de resmi olarak OTA üzerinden sunulan Note 10 için N970FXXU1BSL7 ve Note 10+ için N975FXXU1BSL7 yapı numaralı güncelleme yaklaşık olarak 1.9 GB büyüklüğünde. Samsung’un firma tarihinin en iyi arayüzü olan One UI’ın yeni sürümü One UI 2.0 ile gelen bu güncelleme ile Note 10 sahiplerine daha akıcı bir deneyim sunuluyor.

Aralık ayı Android güvenlik iyileştirmelerini de barındıran bu güncellemeyi OTA üzerinden yüklemek için; Ayarlar>Yazılım Güncellemesi bölümüne girebilirsiniz. Güncelleme ilk etapta görünmezse bir kaç saat sonra bir kez daha güncellemeleri denetleyebilirsiniz.

Galaxy Note 10 için Android 10 güncellemesi ile gelen yenilikler

KAMERA

Ekranın alt kısmında görünen modları düzenleme seçeneği eklendi.

Önizleme ekranında gizli modlara hızlıca erişebilmeniz için Daha Fazla sekmesi eklendi.

Ayarlar sizi engellemeden fotoğraf çekmeye odaklanabilmenizi için düzen geliştirildi.

TAM EKRAN HAREKETLERİ

Yeni navigasyon hareketleri eklendi.

DÜZELTİLMİŞ ETKİLEŞİMLER

Parmağınızı minimum düzeyde hareket ettirerek büyük ekranlarda daha rahat bir şekilde gezinme.

Net bir şekilde vurgulanan tuşlarda önemli öğelere kolayca odaklanma.

TEK EL MODU

Tek el modunda yeni erişim yolları: Ana ekran düğmesine çift dokunun veya ekranın alt kısmında ortadan aşağıya doğru kaydırın.

Ayarlar, Ayarlar -> Gelişmiş Özellikler -> Tel El Modu bölümüne taşındı.

KARANLIK MOD

Gündüz ve gece ortamları için gelişmiş görüntü, metin ve renk ayarları.

Karanlık modu açıkken karartılmış duvar kağıtları, Widget’lar ve alarmlar.

ERİŞEBİLİRLİK

Büyük metin için yüksek kontrastlı klavyeler ve düzenler geliştirildi.

Canlı konuşmayı dinleme ve metin olarak görüntüleme.

MEDYA VE CİHAZLAR

SmartThings paneli, Medya ve Cihazlar ile değiştirildi.

Medya: Telefonunuzda ve diğer cihazlarda oynatılan müzik ve video içeriklerini kontrol etme.

Cihazlar: SmartThings cihazlarınızı doğrudan quick panel üzerinden denetleme ve kontrol etme.

SİMGELER VE RENKLER

Daha net uygulama simgeleri ve sistem renkleri.

Boşa harcanan ekran alanını ortadan kaldırmak için geliştirilmiş başlık ve tuş düzenleri.

DAHA AKICI ANİMASYONLAR

Eğlenceli bir dokunuşla gelişmiş animasyonlar.

BİYOMETRİK VERİLER

Ekran kapalıyken parmak izi simgesini gösterme seçenekleri eklendi. Simgenin her dokunduğunuzda gösterilmesini veya

Always On Display gösterilirken görünür durumda tutulmasını seçebilirsiniz

CİHAZ BAKIMI

Pil kullanım grafiğinde artık daha ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

Wireless PowerShare için pil sınırı ayarı ve diğer iyileştirmeler eklendi.

DİJİTAL SAĞLIK

Telefon kullanımınızı kontrol altında tutmak için hedefler belirleme.

Telefonunuzun dikkatinizi dağıtmasını engellemek için Odak modu eklendi.

Yeni ebeveyn denetimleriyle çocuklarınızın etkinliklerini takip edin.

SAMSUNG INTERNET

En çok kullandığınız özelliklere anında erişmek için hızlı menü eklendi.

Uygulama çubuğundan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Daha fazla özellikten faydalanmak için Galaxy Store’dan yeni eklentiler için destek eklendi.

SAMSUNG KİŞİLER

Kişiler için Çöp Kutusu özelliği eklendi. Sildiğiniz kişiler 15 gün boyunca Çöp Kutusu’nda kaldıktan sonra kalıcı olarak silinir.

DOSYALAR UYGULAMASI

Dosyalarınızı yanlışlıkla silmeniz durumunda geri yükleyebilmeniz için Çöp Kutusu özelliği eklendi.

IMEI kayıt ücreti ödemek yerine satın alınabilecek telefonlar!

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Anahtar Kelimeler:
samsung Galaxy Note 10 Android 10

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