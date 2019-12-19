Galaxy Note 10 Lite nasıl görünecek?

Note 10 Lite görsellerinin sızması ile bu modellerin geleceği büyük ölçüde doğrulanmış oldu. Gücünü Exynos 9810 yonga setinden ve 6 GB RAM‘den alacak olan telefon, kamera kurulumu ile farkını ortaya koyuyor.

Bildiğiniz gibi Note 10 modellerinde arka kamera kurulumu diklemesine bir şekilde konumlandırılmıştı. Note 10 Lite modelinde ise bu kamera kurulumu iPhone 11 modellerinde olduğu gibi dikdörtgen bir kalıp üzerine konumlandırılacak. Üçlü arka kamera kurulumu ile gelecek olan bu modelde, tek ön kamera yer alacak. Ön kameranın çözünürlüğü ise 32 Megapiksel

olacak.

Arka kameraların çözünürlüğü hala belirsizliğini koruyor. Ancak tahminlere göre; Lite model olmasına rağmen, arka kameralar ana modellerden farklı olmayacak. S-Pen ile gelecek olan bu modelin, beyaz, siyah ve kırmızı renk seçeneklerine de sahip olacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

27 Aralık 2019 tarihinde tanıtılması beklenen bu modelin yaklaşık olarak 600 Euro fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. Fiyatı ile direkt olarak iPhone 11’i hedef alacak olan bu model, kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak.

Türkiye ile Google arasındaki gerginlikten dolayı bu modelin Türkiye’de satışa sunulma süreci biraz ertelenecek gibi görünüyor. Bakalım Samsung, Rekabet Kurumu’ndan çıkacak olan karara göre nasıl bir hamle yapacak?

Google Türkiye restleşmesinde kim haklı?



