Galaxy Note 10 Plus gerçekten bu paraya değer mi?

Hali hazırda akıllı telefon pazarının lideri konumunda yer alan Samsung, yeni amiral gemisi modelini geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Galaxy Note 10 Plus özellikleri ile teknoloji tutkunlarının beğenisini kazanmış olsa da fiyatıyla biraz tepki çekti. Özellikle de ülkemizde açıklanan fiyatıyla. Genel kanı Samsung'un yeni amiral gemisi modelini 10.000 TL'nin altında bir etiketle satışa sunacağı yönündeydi. Fakat Güney Koreli şirket işi abartarak 11.400 TL gibi absürt bir fiyatla karşımıza çıktı. AKILLI TELEFON, TABLET, PC SİSTEMİ, AKILLI TELEVİZYON



Galaxy Note 10 Plus için vereceğiniz 11.400 ile çok rahat bir şekilde akıllı telefon, tablet, PC, ses sistemi ve akıllı televizyon satın alabilirsiniz. Bugün ülkemizde 4000TL’ye satılan amiral gemisi modelleri mevcut. Bunun için aşağıdaki linke göz atabilirsiniz. Evet üst segmente hitap eden akıllı telefonumuzu aldığımıza göre geride 7.400TL’miz kaldı. Ortalama bir akıllı TV için 5.000TL ayırabiliriz. Bu akıllı TV için 1000TL değerinde sound bar almak mümkün. Geriye kaldı 1.400TL’miz. Orta segmente hitap eden bir tablet yaklaşık olarak 1500TL.

KARAYİPLER & KÜBA & BAHAMALAR TURU



Galaxy Note 10 Plus için vereceğiniz para ile Miami, Roatan, Puerto, Cuzumel, Meksika ve Nassau’nun aralarında bulunduğu bölgeleri ziyaret eden 8 gün sürecek muhteşem bir tura çıkabilirsiniz. Üstelik bu tur için şu anda ödeyeceğiniz ücret yaklaşık olarak 10000TL. Geri kalan parayla da vize, pasaport işlemlerinizi hallederek, sevdiklerine ufak hediyeler alabilirsiniz. AYAĞINIZI YERDEN KESEBİLİRSİNİZ!



Geçmişte bazı telefon ilanlarında Şahin ya da Doğan ile takas olabilir gibi ibareler yer alıyordu. Fakat 11.400TL’lik fiyatıyla Galaxy Note 10 Plus, Şahin, Doğan fiyatını da geçti. Artık takasta bu araçların yanında belli bir miktar da para veriyorlar.

Açıkçası 11.400TL Galaxy Note 10 Plus’a verene kadar iyi kötü ayağınızı yerden kesebilirsiniz. Eğer arabam var diyorsanız, eski bir klasik alıp, onu zevkinize göre modifiye edebilirsiniz. PS4 PRO, XBOX ONE X, NİNTENDO SWİTCH VE OYUN BİLGİSAYARI!



Eğer sağlam bir oyuncuysanız, 11.400 TL ile tüm konsolları satın almanız mümkün. Hali hazırda ülkemizde de satışta olan PS4 Pro, Xbox One X ve Nintendo Switch’i satın aldığınızda ödemeniz gereken meblağ ortalama olarak 8500TL. Geriye kalan 2.900TL ile ortalama bir oyun bilgisayarı toplayabilir ya da konsollarınıza onlarca oyun alabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış.