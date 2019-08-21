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Galaxy Note 10 Plus, iPhone Xs Max’i performans testinde geçemedi!

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TEKNOLOJİ  | 21.08.2019 09:11 | Son Güncelleme

Samsung ile Apple arasındaki rekabet son yıllarda yonga setine doğru kaymıştı. Samsung’un Exynos işlemcisine karşın Apple’ın Apple A yonga setleri sergilediği performans ile göz dolduruyordu.

Galaxy Note 10 Plus, iPhone Xs Max’i performans testinde geçemedi!

Apple, 2018 yılında tanıttığı iPhone Xs Max modelinde Apple A12 yonga setine yer vermişti. Samsung ise buna karşı hamle yapmak için Note 10 Plus modelinde Exynos 9825 yonga setini kullanmıştı.

Bugün gelen bilgilere göre; 2019 yılında tanıtılan Exynos 9825’li Note 10 Plus, 2018 yılında tanıtılan Apple A12’li iPhone Xs Max’i performans testinde geçemedi. iPhone Xs Max Geekbench 4’ün tek çekirdek bölümünden 4777 puan alırken, Note 10 Plus 4466 puan almayı başarıyor.

Çoklu çekirdek bölümünde ise Note 10 Plus adeta çakılıyor. iPhone Xs Max çoklu çekirdek bölümünden 11432 puan alırken, Note 10 Plus ise 9751 puan gibi oldukça düşük bir puan almayı başarıyor.

Galaxy-Note-10-Plus

Yonga setleri konusunda Apple’ın karşısında başarısız olan Samsung, ilerleyen yıllarda rakibi ile olan farkı azaltmak için daha çok çalışması gerekiyor. Önümüzdeki Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 11 modellerindeki Apple A13 yonga seti muhtemelen rakibi ile olan farkı 2-3 puan daha yukarıya çekecek. Bakalım Güney Koreli teknoloji devi yonga setindeki kötü gidişatı önümüzdeki yıl telafi edebilecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy Note 10 Plus iPhone XS Max

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