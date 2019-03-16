Galaxy Note 8 için Android Pie Türkiye’de

Galaxy Note 8 için Android 9.0 Pie güncellemesi ile Samsung’un şimdiye kadar ki en akıcı arayüzü olan One UI sisteme ekleniyor. OTA üzerinden sunulan bu güncelleme yaklaşık 1.8 GB büyüklüğünde.

Güncelleme kademe kademe sunulduğu için telefonunuza gelmesi 1-2 günü bulabilir. Ancak beklediğim yetti 1-2 gün daha sabır edemem diyorsanız buradan güncellemeyi indirip ODIN ile cihazınıza yükleyebilirsiniz.

1 Mart 2019 Android güvenlik güncellemelerini de barındıran Android 9.0 Pie güncellemesi, muhtemelen Note 8’in aldığı son Android güncellemesi olacak. Samsung’un, Android Q güncellemesini bu modeline sunma ihtimali maalesef ki çok düşük.

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