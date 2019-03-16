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Galaxy Note 8 için Android Pie Türkiye’de

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TEKNOLOJİ  | 16.03.2019 10:56 | Son Güncelleme

Samsung, Android 9.0 Pie güncellemesi için yaşanan aksiliklerden dolayı biraz elini ağırdan almıştı. Galaxy S9 ve Note 9 modellerine geçtiğimiz aylarda Android Pie güncellemesini sunan firma, şimdi de Galaxy Note 8 için Android 9.0 Pie güncellemesini yayınladı.

Galaxy Note 8 için Android Pie Türkiye’de

Galaxy Note 8 için Android 9.0 Pie güncellemesi ile Samsung’un şimdiye kadar ki en akıcı arayüzü olan One UI sisteme ekleniyor. OTA üzerinden sunulan bu güncelleme yaklaşık 1.8 GB büyüklüğünde.

Güncelleme kademe kademe sunulduğu için telefonunuza gelmesi 1-2 günü bulabilir. Ancak beklediğim yetti 1-2 gün daha sabır edemem diyorsanız buradan güncellemeyi indirip ODIN ile cihazınıza yükleyebilirsiniz.

1 Mart 2019 Android güvenlik güncellemelerini de barındıran Android 9.0 Pie güncellemesi, muhtemelen Note 8’in aldığı son Android güncellemesi olacak. Samsung’un, Android Q güncellemesini bu modeline sunma ihtimali maalesef ki çok düşük.

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Anahtar Kelimeler:
samsung android

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