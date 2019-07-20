Galaxy Note10 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek

Samsung’un bu yıl bir değişiklik yapıp 1 yerine 2 Note modeli tanıtması bekleniyor. Şimdiye kadar gerçekleşen sızıntılarla zaten 2 yeni Note modelinin geleceği kesinleşmiş durumda diyebiliriz.

Geçtiğimiz gün bu 2 yeni Note modeli ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan IceUniverse tarafından paylaşılan rapora göre, Galaxy Note10 modeli 25W hızlı şarj teknolojisi ile desteklenecek. Dilerseniz bu iddia ile ilgili sızıntıya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Daha önce gerçekleşen sızıntılarda Galaxy Note10’un 45W hızlı şarj teknolojisi ile desteklenebileceği iddia edilmişti. Fakat IceUniverse bu teknolojinin Note10’da değil Note10+ (ya da Note10 Pro) da yer alacağını iddia ediyor. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.

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