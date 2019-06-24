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Galaxy Note10 ve Note10 Pro nasıl bir tasarıma sahip olacak?

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TEKNOLOJİ  | 24.06.2019 09:13 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden biri olan Samsung, önümüzdeki Ağustos ayında önemli bir etkinliğe imza atacak. Güney Koreli teknoloji devinin bu etkinlik kapsamında yeni amiral gemisi modeli cihazlarını tanıtması bekleniyor.

Galaxy Note10 ve Note10 Pro nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Bilindiği üzere Samsung uzun bir süredir, yılın ikinci yarısında Note serisinin yeni modelini tanıtıyor. Bu yıl ise farklı olarak 2 yeni Note modeli karşımıza çıkacak. Henüz Samsung’dan bu konuda net bir açıklama gelmemiş olsa da sızdırılan bilgiler ve raporlar doğrultusunda Note10 ve Note10 Pro modellerinin tanıtılacağını biliyoruz.

Peki Galaxy Note10 ve Note10 Pro nasıl bir tasarım çizgisine sahip olacak? Malum, uzun bir süredir bu konu ile ilgili pek çok sızıntıya tanıklık ettik. Gelen son bilgilerle birlikte artık Note10 ve Note10 Pro’nun tasarımı kesinleşti diyebiliriz.

galaxy-note10

Geçtiğimiz gün Galaxy Note10 ve Note10 Pro’ya ait yeni kılıf görselleri sızdırıldı. Dilerseniz bu görsellere aşağıdan göz atabilirsiniz.
Sızdırılan görsellerde de net bir şekilde görüldüğü üzere Note10 3 ana kameraya sahipken, Note10 Pro’da ise 5 kamera yer alıyor. 3’lü dikey olarak konumlandırılan ana kamera modülünün hemen yanında, alt alta konumlandırılmış 2 kamera daha mevcut.

Yine de telefonlar hakkında net bir söylemde bulunmak için 7 Ağustos’a kadar beklememiz gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy Note10 Note10 Pro

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