Galaxy On7 Prime için Android Pie güncellemesi yayınlandı

Samsung’un giriş seviyesi telefonlarından olan ve Türkiye’de 1.500 TL seviyesinde satılan Galaxy On7 Prime, bugün gücüne güç katacak olan güncellemeye kavuştu. Android 9.0 Pie güncellemesini alan Galaxy On7 Prime, Samsung tarihinin en akıcı arayüzü olan ONE UI’ya kavuşuyor.

Mayıs ayı Android güvenlik yamalarını da barındıran bu güncelleme, her güncelleme gibi kademe kademe olarak dağıtılıyor. Bixby’den kameraya, ayarlardan telefon uygulamasına kadar tüm modülleri güncellenen On7 Prime, söylenene göre bu sürüm ile hız konusunda da kullanıcıların yüzünü güldürüyor.

Şimdilik Türkiye’de sunulmayan bu güncelleme muhtemelen Mayıs sonu veya Haziran başı indirime sunulacaktır. OTA üzerinden sunulan güncellemeyi yüklemeden telefonunuzun yedeğini almayı sakın ihmal etmeyin.

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