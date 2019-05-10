Mynet Trend

Galaxy On7 Prime için Android Pie güncellemesi yayınlandı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 10.05.2019 11:04 | Son Güncelleme

Türkiye’de 1.500 TL seviyesinde satılan Galaxy On7 Prime, Android 9.0 Pie ile gücüne güç katıyor.

Galaxy On7 Prime için Android Pie güncellemesi yayınlandı

Samsung’un giriş seviyesi telefonlarından olan ve Türkiye’de 1.500 TL seviyesinde satılan Galaxy On7 Prime, bugün gücüne güç katacak olan güncellemeye kavuştu. Android 9.0 Pie güncellemesini alan Galaxy On7 Prime, Samsung tarihinin en akıcı arayüzü olan ONE UI’ya kavuşuyor.

Mayıs ayı Android güvenlik yamalarını da barındıran bu güncelleme, her güncelleme gibi kademe kademe olarak dağıtılıyor. Bixby’den kameraya, ayarlardan telefon uygulamasına kadar tüm modülleri güncellenen On7 Prime, söylenene göre bu sürüm ile hız konusunda da kullanıcıların yüzünü güldürüyor.

Şimdilik Türkiye’de sunulmayan bu güncelleme muhtemelen Mayıs sonu veya Haziran başı indirime sunulacaktır. OTA üzerinden sunulan güncellemeyi yüklemeden telefonunuzun yedeğini almayı sakın ihmal etmeyin.

İşte iPhone Xr 2019!

PARTNERSevgilisine taşındı!Sevgilisine taşındı!
Epic Games Fortnite’ın 9. sezonuna start verdiEpic Games Fortnite’ın 9. sezonuna start verdi
Teknoloji devi çok şaşıracağınız bir yarışma düzenliyorTeknoloji devi çok şaşıracağınız bir yarışma düzenliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
samsung samsung galaxy akıllı saat güncelleme

En Çok Okunan Trend Haberler

Melih Gökçek'ten İstanbul seçim hesabı: Küsen gelirse iş bitti

Melih Gökçek'ten İstanbul seçim hesabı: Küsen gelirse iş bitti

Şakalaşan liseli kızların feci sonu!

Şakalaşan liseli kızların feci sonu!

Flaş iddia: Atatürk tablosu kaldırıldı mı?

Flaş iddia: Atatürk tablosu kaldırıldı mı?

Uyarı bu sabah yapıldı! Öğleden sonraya dikkat!

Uyarı bu sabah yapıldı! Öğleden sonraya dikkat!

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PowerToys Windows 10 ile tekrar kullanıma sunuldu

PowerToys tekrar kullanıma sunuldu

Game of Thrones temalı Xbox One

GoT bu sefer oyun dünyasına damga vuracak!

Epic Games Fortnite’ın 9. sezonuna start verdi

Epic Games Fortnite’ın 9. sezonuna start verdi

Xiaomi çok şaşıracağınız bir yarışma düzenliyor

Teknoloji devi çok şaşıracağınız bir yarışma düzenliyor

Elektrikli otobanlar yakında kullanımda!

Elektrikli otobanlar yakında kullanımda!

Xiaomi Mi 9 inceleme altında

Xiaomi Mi 9 inceleme altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.