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Galaxy S10+ canlı canlı sızdırıldı!

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 18.01.2019 10:50 | Son Güncelleme

Samsung’un Şubat ayında tanıtacağı yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10+ canlı canlı görüntülendi. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Galaxy S10+ canlı canlı sızdırıldı!

Akıllı telefon pazarının lider ismi konumunda bulunan Samsung, şu aralar yeni amiral gemisi modellerine yoğunlaşmış durumda. Güney Koreli teknoloji devi 20 Şubat’ta San Francisco’da bir Unpacked etkinliği düzenleyecek.

Düzenlenen bu etkinlikte S10 Lite, S10 ve S10+ modellerinin tanıtılması bekleniyor. Bu modeller içerisinde en çok merak uyandıranı ise Galaxy S10+. Çünkü Samsung tüm premium özellikleri bu modelde toplayacak.

Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre, Galaxy S10+ ön tarafında 2, arka tarafında ise 4 ana kamera ile olmak üzere toplamda 6 kameraya sahip olacak. Geçtiğimiz gün sızdırılan bir görsel de Galaxy S10+’ın ön tarafında çift selfie kamerası olduğunu doğrular nitelikte. Dilerseniz bahse konu görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

Samsung’un yeni Infinity-O tasarımını yansıtacak olan S10 modelleri, ekran altı parmak izi okuyucusuna da sahip olacak. Gerçi bazı kesimler bu teknolojinin sadece S10+’a özel olacağını iddia ediyorlar.

Sonuç olarak Galaxy S10 modelleriyle ilgili tüm ayrıntılar 20 Şubat’ta gerçekleşecek olan etkinlikle su yüzüne çıkmış olarak. Fakat S10+’ın tasarımının nasıl görüneceğini şimdiden öğrendik diyebiliriz.

Zaten uzun bir süredir S10 modellerinin tasarımına ilişkin bazı iddialar ve CAD çizimleri ortalarda dolaşıyordu. Görünen o ki bu iddialar ve söylentiler pek de asılsız değilmiş.

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Anahtar Kelimeler:
samsung akıllı telefon

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