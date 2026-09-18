Galaxy S25’e büyük güncelleme geliyor! Tarih belli oldu

Samsung, Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modelleri için One UI 9 güncellemesini geçtiğimiz günlerde dağıtmaya başladı.

Şimdi ise Galaxy S25 serisi, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7'nin (Galaxy Z7 serisi) One UI 9 güncellemesini ne zaman alacağı belli oldu.

İŞTE GALAXY S25 SERİSİ VE GALAXY Z7'LERİN ONE UI TARİHLERİ

Samsung Tayland, One UI 9 güncellemesinin resmi duyurusunda, Galaxy S25 serisi, Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7'nin 28 Eylül'den itibaren Android 17 tabanlı güncellemeyi almaya başlayacağını belirtti. Aynı duyuruda, Galaxy S23 FE'nin ise Ekim ayında güncellemeyi alacağı ifade edildi.

DAHA ESKİ MODELLER NE OLACAK?

Galaxy S23 FE, Android 13 ile piyasaya çıkmış ve dört büyük Android sürüm güncellemesi sözü almıştı. Bu nedenle Android 17 tabanlı One UI 9'un cihaz için son büyük işletim sistemi güncellemesi olması bekleniyor. Aynı durumun, basın bülteninde isimleri geçmese de diğer Galaxy S23 modelleri için de geçerli olduğunu belirtelim.

Galaxy S22 serisi ise son büyük güncellemesini (Android 16/One UI 8) almıştı. Ancak seri, hâlâ üç ayda bir güvenlik yamaları almaya devam ediyor.

Öte yandan açıklanan 28 Eylül tarihi şimdilik Tayland pazarı için geçerli. One UI güncellemeleri ülke, operatör ve modele göre farklı tarihlerde dağıtılabildiğinden Türkiye'deki Galaxy S25 ve Galaxy Z7 kullanıcılarının güncellemeyi aynı gün alacağı henüz kesinleşmiş değil.

Kaynak: GSMArena