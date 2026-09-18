Tarlada çürümeye bırakılıyordu, şimdi fabrikalar peşinde

Brezilya, Hindistan, Ekvador ve Filipinler gibi büyük muz üreticisi ülkelerde hasattan sonra geriye kalan gövdeler uzun yıllar önemli bir tarımsal atık sorunu oluşturdu. Bazı üretim sistemlerinde hasat sonrası ortaya çıkan bitkisel atık miktarının hektar başına yaklaşık 220 tona ulaşabildiği belirtiliyor.

Ancak muz gövdelerinin içinde bulunan dayanıklı liflerin endüstride değerlendirilebileceğinin anlaşılmasıyla tablo değişmeye başladı.

MUZ GÖVDESİNDEN ÇIKAN LİF ŞAŞIRTTI

Muz gövdelerini değerli hale getiren temel unsur, içlerinde bulunan doğal lifler. 2020 yılında SN Applied Sciences dergisinde yayımlanan bir araştırmada mekanik yöntemlerle muz yalancı gövdesinden elde edilen liflerin özellikleri incelendi.

Araştırmada muz lifinin çekme dayanımının yaklaşık 570 megapaskal olduğu belirlendi. Aynı çalışmada jüt için bu değer 249 megapaskal, sisal için ise 350 megapaskal olarak ölçüldü.

Bilim insanları muz lifinin yüksek mekanik performansında yaklaşık yüzde 67 olarak hesaplanan kristallik derecesinin etkili olabileceğini belirtti. Bu oran jütte yüzde 43, sisalde ise yüzde 46 seviyesindeydi. Bu özellikler muz gövdesinden elde edilen liflerin tekstil ve farklı endüstriyel ürünlerde kullanılmasının önünü açıyor.

TARLADAN FABRİKAYA GİDİYOR

Sistemin önündeki en büyük engellerden biri ise muz gövdelerinin yapısı. Hasattan yeni çıkan gövdeler oldukça ağır, yüksek oranda su içeriyor ve kısa sürede bozulmaya başlayabiliyor.

Bu nedenle gövdeleri uzun mesafelere taşımak hem maliyeti artırıyor hem de hammaddenin kalitesini düşürebiliyor.

Üretimi ekonomik hale getiren tesisler bu nedenle genellikle muz yetiştirilen bölgelere yakın noktalarda kuruluyor. Çiftliklerden alınan gövdeler bozulma ve fermantasyon başlamadan fabrikalara ulaştırılıyor.

ÖNCE EZİLİYOR, ARDINDAN LİFLER AYRILIYOR

Tesise getirilen muz gövdeleri ilk olarak büyüklük, nem oranı ve fiziksel durumlarına göre ayrılıyor. Çünkü bozulmaya başlayan gövdelerden daha kısa ve daha fazla yabancı madde içeren lifler elde edilebiliyor.

Ardından mekanik dekortikasyon adı verilen işlem uygulanıyor. Silindirler ve bıçaklar yardımıyla gövde ezilip sıyrılarak lifli bölüm yumuşak dokudan ayrılıyor. Mekanik yöntem sayesinde bazı doğal lif üretim süreçlerinde kullanılan güçlü kimyasal banyolara olan ihtiyaç da azaltılabiliyor.

Elde edilen kaba lif demetleri daha sonra yıkanıyor. Böylece kalıntılar temizleniyor, koku azaltılıyor ve liflerin yüzey kalitesi iyileştiriliyor.

İLK ENDÜSTRİYEL ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Brezilya'da muz lifinin tekstil sektöründe büyük ölçekte değerlendirilmesine yönelik çalışmalar laboratuvar aşamasını geçmiş durumda.

Santa Catarina'daki SENAI Tekstil Teknolojisi, Giyim ve Tasarım Enstitüsü, büyük ölçekli dokuma amacıyla “Banana Têxtil” adlı bir proje geliştirdi. Projenin BRICS Solutions Awards finaline kadar yükselmesi de muz lifinin endüstriyel kullanım potansiyeline yönelik ilgiyi artırdı. Üretimin kritik aşamalarından biri ise kurutma.

Journal of Natural Fibers dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre kurutma sıcaklığı, elde edilen liflerin fiziksel ve mekanik özelliklerini doğrudan etkileyebiliyor.

Bu nedenle endüstriyel üretimde lifleri yalnızca açık havada bırakmak yerine kontrollü havalandırma ve sıcaklığı ayarlanabilen kurutma sistemlerinden yararlanılıyor. Amaç, küf oluşmasını önleyecek kadar nemi uzaklaştırırken liflerin dayanıklılığını korumak.

KIYAFETTEN KAĞIDA KADAR KULLANILABİLİYOR

Kurutulan lifler kullanım alanına göre farklı işlemlerden geçiriliyor. Tekstil üretiminde muz lifleri ipliğe dönüştürülebiliyor. Daha yumuşak ve dayanıklı kumaşlar elde etmek amacıyla pamuk veya farklı liflerle karıştırılması da mümkün.

Laboratuvar ölçümlerinde muz lifinin ortalama çapının 110 mikrometre olduğu belirlendi. Karşılaştırma amacıyla jüt lifinin 59, sisal lifinin ise 205 mikrometre civarında olduğu aktarıldı.

Muz lifleri yalnızca kıyafet üretiminde kullanılmıyor. Kompozit malzemelerde lifler keçe veya dokusuz yüzey haline getirilebilirken, kağıt ve ambalaj üretiminde de selülozik hammadde olarak değerlendirilebiliyor.

MEYVE AMBALAJI BİLE YAPILDI

2025 yılında Packaging Technology and Science dergisinde yayımlanan bir araştırmada muz yalancı gövdesinden elde edilen lifler, arap zamkıyla karıştırılarak meyveler için kalıplanmış ambalaj levhaları üretildi.

Yapılan mekanik testlerin bir bölümünde bu ambalajların geri dönüştürülmüş kağıt hamurundan yapılan ürünlerle benzer veya daha iyi performans gösterebildiği bildirildi.

Ancak önemli bir sorun da ortaya çıktı: Muz lifinden hazırlanan malzemenin su emme oranı daha yüksekti. Bu nedenle özellikle neme dayanıklı ambalajlarda kullanılabilmesi için bu özelliğin geliştirilmesi gerekiyor. Buna karşın malzemenin meyvelerin taşınması ve mağazalarda sergilenmesi gibi alanlarda yeterli yapısal performans gösterebildiği belirtildi.

GERİYE KALANI DA GÜBREYE DÖNÜŞEBİLİYOR

Muz gövdesinin değerlendirilmesi liflerin çıkarılmasıyla sona ermiyor. İşlem sonrasında ortaya çıkan posa, özsu ve diğer organik kalıntılar da farklı alanlarda kullanılabiliyor.

Bilimsel araştırmalarda muz yalancı gövdesinin mikrobiyal bileşenlerle birlikte organik sıvı gübre üretiminde kullanılabileceği incelendi. Böylece bir zamanlar tarlada çürümeye bırakılan bitkinin farklı bölümlerinden yeniden ekonomik değer elde edilmesi mümkün hale geliyor. Bazı tesislerde kalan organik materyalin kompost, biyogaz veya sıvı gübreye dönüştürülmesi üzerine de çalışılıyor.

Böyle bir sistem, üretim atıklarını azaltırken muz yetiştiricilerinin elindeki düşük değerli tarımsal kalıntının yeni bir hammaddeye dönüşmesini sağlayabilir.