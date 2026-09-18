Powerbank gibi ama değil: 11.000 mAh bataryalı Honor X9e Pro geliyor!

Honor, yeni akıllı telefonu Honor X9e Pro için geri sayıma başladı. Tanıtımdan önce telefonla ilgili bazı detaylar da şimdiden internete sızdı.

11.000 MAH BATARYA VE DAHA FAZLASI: HONOR X9E'NİN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Malezyalı bir haber kaynağına göre, yakında piyasaya çıkacak olan Honor X9e Pro, 11.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak ve bu batarya 80w kablolu hızlı şarjı destekleyecek. Ayrıca telefonun ekranının 10.000 nit'e kadar maksimum parlaklık sunacağı da söyleniyor.

Honor ayrıca, sıcak suya daldırılabilme özelliği de dahil olmak üzere telefonun dayanıklılığına yönelik bazı tanıtımlarda bulunuyor. Söz konusu tanıtımlar, Honor X9e Pro’nun 108 MP ana sensöre sahip çift arka kameraya sahip olacağını da doğruluyor.

HONOR X9E PRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Honor Malezya’nın resmi web sitesine göre, Honor X9e Pro 24 Eylül’de Malezya’da piyasaya çıkacak.

Cihaz, Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown ve Royal Purple renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Kaynak: GSMArena