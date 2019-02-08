Galaxy Sport bir kez daha sızdırıldı

Akıllı saat sektörünün iddialı isimlerinden biri olan Samsung, 2018’in son çeyreğinde Galaxy Watch’ı tanıtmıştı. Şimdiye kadar Gear S serisi ile yoluna devam eden Güney Koreli şirket, Galaxy Watch ile çıtayı bir tık daha yukarıya çıkarmıştı.
Genel beklenti Galaxy Watch ile birlikte spor bir modelin daha tanıtılacağı yönündeydi. Fakat Samsung Galaxy Sport için biraz daha beklemeyi tercih etti.
Kısa süre önce Samsung’un yeni akıllı saatine ilişkin ilk sızıntılar gerçekleşmişti. Nitekim geçtiğimiz gün Galaxy Sport için bazı yeni görseller sızdırıldı. Dilerseniz bu görsellere aşağıdan göz atabilirsiniz.
Görsellerde de net bir şekilde görüldüğü üzere Samsung’un spor modeli oldukça sade ve şık bir tasarım çizgisine sahip. Galaxy Watch’ta yer alan dişli tasarım çizgisinin, spor modelde yer almadığını görüyoruz.
Şimdilik saatin üç farklı kordon rengiyle geleceğini söylemek mümkün. Fakat ilerleyen günlerde bunlara yenileri eklenecektir. Malum, spor modeller kordon rengi konusunda çok daha geniş bir renk skalasına sahip oluyorlar.
Güney Koreli şirket henüz yeni saat modeliyle ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. Fakat genel beklenti, Galaxy Sport modelinin S serisinin yeni modelleriyle eş zamanlı olarak tanıtılacağı yönünde. Yani Samsung’un yeni akıllı saatini 20 Şubat’ta tanıtacağını söyleyebiliriz.
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