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Galaxy Tab S5, performans testinde ortaya çıktı

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TEKNOLOJİ  | 10.06.2019 09:18 | Son Güncelleme

Akıllı telefon ve tablet sektörünün önemli isimlerinden biri olan Samsung, şu aralar yeni bir model üzerinde daha çalışıyor.

Galaxy Tab S5, performans testinde ortaya çıktı

Geçtiğimiz gün Geekbench üzerinde Samsung logosu taşıyan yeni bir tablet ortaya çıktı. Üst segmente hitap eden bu tabletin yeni Tab S modeli olduğu tahmin ediliyor.
Geekbench’te yer alan rapora göre, Samsung’un yeni tableti Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 845 yonga setinden güç alıyor. Sistemini 6GB RAM ile destekleyen tabletin 10.5 inçlik bir ekranla gelmesi bekleniyor.

Kutudan ilk çıktığında Android 9 ile çalışacak olan Galaxy Tab S5, performans testinde boy gösterdi. Tab S5, tek çekirdek testinden 3506 puan alırken, çok çekirdek testinden ise 9788 puan aldı.
Samsung’un üst segmente hitap eden yeni tabletini bu çeyrek içerisinde tanıtması bekleniyor. Elbette tablet sektörünün giderek daralan bir eğri içerisinde yer aldığını da unutmamak gerekiyor.
Özellikle de katlanabilir ekranlı modellerin yaygınlaşması, tablet sektörünün tamamen sonunu getirebilir. Bu durumu ön gören Apple, iPad’e özel bir işletim sistemi getirerek, tablet sektörünün geleceğini garanti altına almak istiyor. Elbette bu çabaların ne derece sonuç vereceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy Tab S5 galaxy performans testi

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