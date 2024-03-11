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    4. 11 aydır bunu bekliyorlardı! Dükkanların önünde sıraya girdiler... 'Başka zaman bulamazsınız'

    11 aydır bunu bekliyorlardı! Dükkanların önünde sıraya girdiler... 'Başka zaman bulamazsınız'

    11.03.2024 15:55
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    Gastronomi kenti Gaziantep'in yılın 11 ayı beklenilen lezzeti ramazan kahkesi, tezgahlardaki yerini almaya başladı. İşletmeciler, 11 ay boyunca ramazan kahkesini bekleyen insanların olduğunu belirtirken yalnızca ramazanda bir ay boyunca tezgahlarda bulunduğunu, 11 ay boyunca bu lezzetin bulunamayacağını söyledi. Vatandaşlar, ramazan kahkesi satın almak için dükkanların önünde sıraya girmeye başladı. İşletmeciler bu özel lezzet için "Ramazan ayında soframızda olmazsa olmazımız" dedi.

    Ramazan kahkesi, gastronomi kenti Gaziantep'in 11 ay boyunca beklediği bir lezzet! Türkiye'nin ilk gastronomi şehri Gaziantep'te, ramazan sofralarında birbirinden lezzetli yemekler yer alıyor. 11 ayın sultanı ramazanda, kahke ustaları ise özlenen lezzetleri iftara yetiştiriyor. Sabah saat 08.00'de üretime başlayan ustalar, önce hamur kazanında un, şeker, zeytinyağı ve mahlebi karıştırıyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Chef Gpt

    GASTRONOMİ KENTİNİN 11 AY BEKLEDİĞİ LEZZET: RAMAZAN KAHKESİ

    Bir süre dinlendirilen hamur, halka biçiminde birleştirilerek şekil veriliyor.

    Daha sonra üzerine bol susam serpilen ve yumurta akı sürüldükten sonra fırında pişirilen ramazan kahkesi, ezan vaktine yakın saatlerde satışa sunuluyor.

    Sadece ramazan ayında bu lezzeti bulabilen Gaziantepliler, 11 ay bekledikleri lezzeti almak için dükkanların önünde sıraya giriyor.

    "BU LEZZET 11 AY ÇIKMAZ"

    "BU LEZZET 11 AY ÇIKMAZ"

    Gaziantep'teki simit üreticilerinden 2'nci kuşak işletmeci Gültekin Babacan, AA muhabirine, yarım asırdır bu lezzeti ürettiklerini söyledi.

    Babacan, ramazan kahkesinin kent için önemli bir yeri olduğunu aktardı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Gaziantep kahke çeşitleri gastronom
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