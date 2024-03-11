11 aydır bunu bekliyorlardı! Dükkanların önünde sıraya girdiler... 'Başka zaman bulamazsınız'

Ramazan kahkesi, gastronomi kenti Gaziantep'in 11 ay boyunca beklediği bir lezzet! Türkiye'nin ilk gastronomi şehri Gaziantep'te, ramazan sofralarında birbirinden lezzetli yemekler yer alıyor. 11 ayın sultanı ramazanda, kahke ustaları ise özlenen lezzetleri iftara yetiştiriyor. Sabah saat 08.00'de üretime başlayan ustalar, önce hamur kazanında un, şeker, zeytinyağı ve mahlebi karıştırıyor.
Bir süre dinlendirilen hamur, halka biçiminde birleştirilerek şekil veriliyor.
Daha sonra üzerine bol susam serpilen ve yumurta akı sürüldükten sonra fırında pişirilen ramazan kahkesi, ezan vaktine yakın saatlerde satışa sunuluyor.
Sadece ramazan ayında bu lezzeti bulabilen Gaziantepliler, 11 ay bekledikleri lezzeti almak için dükkanların önünde sıraya giriyor.
Gaziantep'teki simit üreticilerinden 2'nci kuşak işletmeci Gültekin Babacan, AA muhabirine, yarım asırdır bu lezzeti ürettiklerini söyledi.
Babacan, ramazan kahkesinin kent için önemli bir yeri olduğunu aktardı.