110 yaşındaki Şemşi nine dünya gündemine düştü! Yaşam sırrı espri malzemesi oldu

110 yaşındaki Şemşi Nine’nin “Yoğurdu bol yiyin, bol çalışın” sözleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu. O sözleri dünya genelinde sosyal medya kullanıcıları eğlenceli paylaşımlarla yorumladı.

Kayseri’de doğan ve hayatı boyunca hayvancılık ve tarımla uğraşan 110 yaşındaki Şemsi Kılıç, uzun yaşamının sırlarını anlattığı röportajla sosyal medyada gündem oldu.

O SÖZLER KOMEDİ TUFANI YARATTI

Şemşi Nine, beslenme tavsiyesi olarak “Kendi yaptığımız yoğurdu ve tereyağını hep çok yedim. Gençlere tavsiyem; yoğurdu bol tüketsinler ve bol bol çalışsınlar” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler kısa sürede X platformunda yabancı hesapların dikkatini çekti ve dünya çapında espri konusu oldu.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR:

110 yaşında bir Türk nine uzun ömrünün sırrını paylaşıyor:

'Hiçbir zaman uzun pozisyon açmadım, sadece kısa pozisyon açtım.'

110 yaşındaki Türk nine uzun ömrünün sırrını paylaşıyor:

“F1 izlemeyi bıraktım.”

110 yaşındaki Türk nine uzun ömrünün sırrını paylaşıyor:

“Yapay zeka kullanmıyorum.”

110 yaşındaki Türk nine uzun ömrünün sırrını paylaşıyor:

'Inferno'yu hiç oynamadım.'

110 yaşındaki Türk nine uzun ömrünün sırrını paylaşıyor:

'Hiç kripto para ticareti yapmadım.'

