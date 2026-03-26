110 yaşındaki Şemşi nine dünya gündemine düştü! Yaşam sırrı espri malzemesi oldu

Kayseri’de doğan ve hayatı boyunca hayvancılık ve tarımla uğraşan 110 yaşındaki Şemsi Kılıç, uzun yaşamının sırlarını anlattığı röportajla sosyal medyada gündem oldu.
Şemşi Nine, beslenme tavsiyesi olarak “Kendi yaptığımız yoğurdu ve tereyağını hep çok yedim. Gençlere tavsiyem; yoğurdu bol tüketsinler ve bol bol çalışsınlar” ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözler kısa sürede X platformunda yabancı hesapların dikkatini çekti ve dünya çapında espri konusu oldu.
110 yaşında bir Türk nine uzun ömrünün sırrını paylaşıyor:
'Hiçbir zaman uzun pozisyon açmadım, sadece kısa pozisyon açtım.'
110 yaşındaki Türk nine uzun ömrünün sırrını paylaşıyor:
“F1 izlemeyi bıraktım.”
110 yaşındaki Türk nine uzun ömrünün sırrını paylaşıyor:
“Yapay zeka kullanmıyorum.”
110 yaşındaki Türk nine uzun ömrünün sırrını paylaşıyor:
'Inferno'yu hiç oynamadım.'
110 yaşındaki Türk nine uzun ömrünün sırrını paylaşıyor:
'Hiç kripto para ticareti yapmadım.'
