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112 milyon euro! Süper Lig devlerini bekleyen büyük kabus! Sezon sonunda ne olacak?

22.04.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa süre kala dev kulüplerde forma giyen futbolcuların sözleşmeleri de sona eriyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giyen yıldız isimler, kontratlarını yenilemedikleri durumda takımlarından ayrılacak. Birçok önemli futbolcunun kulüplerine vedası beklenirken, bu isimlerin piyasa değerleri dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken, heyecan da günden güne artıyor. Dev kulüpler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynayan yıldız futbolcuların sözleşmesi ise sona eriyor. Haziran ayının sonuyla birlikte sözleşmesi bitecek olan oyuncular, kontratlarını yenilememesi halinde takımlarından ayrılacak.

Aralarında dünyaca ünlü isimlerin de bulunduğu futbolcuların piyasa değerleri ise dikkat çekiyor. 4 büyükte ayrılacak futbolcuların toplam piyasa değeri 112 milyon euroyu aşıyor.

İşte sözleşmesi sona erecek futbolcular ve piyasa değerleri;

İŞTE O İSİMLER

GALATASARAY (9)

GALATASARAY (9)

MAURO ICARDI

MAURO ICARDI

18 milyon Euro

MILOT RASHICA

MILOT RASHICA

7.5 milyon Euro

KAAN AYHAN

KAAN AYHAN

4 milyon Euro

DRIES MERTENS

DRIES MERTENS

3.3 milyon Euro

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