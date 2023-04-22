112 milyon euro! Süper Lig devlerini bekleyen büyük kabus! Sezon sonunda ne olacak?

Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken, heyecan da günden güne artıyor. Dev kulüpler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynayan yıldız futbolcuların sözleşmesi ise sona eriyor. Haziran ayının sonuyla birlikte sözleşmesi bitecek olan oyuncular, kontratlarını yenilememesi halinde takımlarından ayrılacak.

Aralarında dünyaca ünlü isimlerin de bulunduğu futbolcuların piyasa değerleri ise dikkat çekiyor. 4 büyükte ayrılacak futbolcuların toplam piyasa değeri 112 milyon euroyu aşıyor.

İşte sözleşmesi sona erecek futbolcular ve piyasa değerleri;