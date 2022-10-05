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  4. 13 yaşındaki Isabella Haddock rolü için 6 ayda Türkçe öğrendi

13 yaşındaki Isabella Haddock rolü için 6 ayda Türkçe öğrendi

05.10.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan 'Hara'nın gösterimi yapıldı. Filmin yönetmeni Atalay Taşdiken, genç oyuncu Isabella Haddock'un, ilk görüşmelerinde Türkçe bilmediğini, 6 ayda çevrim içi derslerle Türkçe öğrendiğini söyledi.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ilk gününün ikinci filmi 'Hara', izleyiciyle buluştu. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gösterimi yapılan filmin yönetmeni ve senaristi Atalay Taşdiken, öncesinde ekibi ile sahneye çıkarak, gösterilen ilgiye teşekkür etti. Filmin başlangıcında salona, Gezi Parkı davası nedeniyle tutuklu sinemacılar Mine Özerden ve Çiğdem Mater'in isimlerinin yazılı olduğu sandalyeler koyuldu.

'FİLMİN SEÇİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİM'

Film ekibi gösterim sonrası yapılan söyleşide izleyici ile de buluştu. Burada konuşan yönetmen Atalay Taşdiken, "Bu filmi buraya gönderdiğimde, seçileceğini düşünmemiştim. Mutlaka sonu belirsiz, karamsar bitmeli gibi bir klişenin içerisine sanat sinemamız sıkıştı. Bu filmi yarışmaya seçmeye değer bulan ön jüriye teşekkür ediyorum. Benim sinema yapmaktaki amacım, insana dokunmak. Seyirciye dokunmayan işleri başarısız buluyorum. Isabella ile ilk görüşmemizde Amerika'da yaşıyor ve Türkçe bilmiyordu. 6 ay içerisinde online derslerle Türkçe öğrendi" dedi.
Filmde çok severek oynadığını söyleyen oyuncu Dolunay Soysert ise "Filmi yaparken tabiatla ve birbirimizle kurduğumuz ilişkilerle sevgiye dokunduğumuzu düşünüyorum. Hikaye bizden. Sevgi dolu bir hikaye olmuş. Oynadığım karakter, hayata dair bir karakterdi. Çok severek oynadım" diye konuştu.
Filmin 13 yaşındaki genç oyuncusu Isabella Haddock ise "Çok değerli bir ekiple bu yaşta çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.
Film oyuncularından Nehir Erdoğan da her şeyin çok iyi olduğunu ve filmi ilk defa burada izlediğini söyledi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Dolunay Soysert Nehir Erdoğan
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