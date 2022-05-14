15 yıllık aşçı mesleğini bırakıp devlet desteğiyle çiftçi oldu

ÖMER FANSA - Adana'da, tropikal meyve yetiştirmeye karar vererek iş yerinden ayrılan aşçı, devlet desteğiyle 6 ay önce sera kurup üretime başladı.

Sarıçam ilçesinde yaşayan Tuncer Karslı, daha önce gittiği Uzak Doğu ülkelerinde gördüğü papaya ve mangoyu evinin bahçesinde yetiştirmek üzere harekete geçti.

Üretim sürecine ilişkin bilgi edinmek amacıyla geçen yıl Sarıçam Ziraat Odası ile Sarıçam Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuran Karslı, devlet desteği alabilmek için de sera projesi hazırladı.

Projesi Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan Karslı, yüzde 75'i hibe desteği olmak üzere 200 bin lira yatırımla sera kurdu.

Evinin bahçesindeki yaklaşık 1,5 dönümlük serada 120 papaya ve 70 mango fidanı diken Karslı, AA muhabirine, aşçılık yaptığı dönemde Uzak Doğu'ya gittiğini ve burada papaya ve mangoyu gördüğünü söyledi.

Aşçı olarak çalıştığı firmadan ayrılarak yeni bir şeyler üretme fikriyle yola çıktığını anlatan Karslı, "Daha önce çiftçilikle ilgili hiç bilgim yoktu. Yeni başladım, yeni yeni öğreniyorum. İnternetten, sosyal medyadan, makalelerden edindiğim bilgilerle ilerlemeye devam ediyorum. Hedefim, ülkemizde pek bilinmeyen, tamamıyla şifa kaynağı olan papaya meyvesini insanlara yedirmek. Papaya, yazın tüketilen kavun karpuz gibi meyvelerin iyi bir alternatifi." dedi.

Devletten aldığı destekle projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Karslı, gelecekte daha fazla tropikal meyve çeşidinin yer aldığı yeni bir sera kurmayı veya mevcut serasını genişletmeyi hedeflediğini belirtti.

Karslı, "Buradaki ağaçlardan gelecek sene için umudum büyük. En azından papaya meyvesinin seranın kendi giderlerini ve masraflarımı karşılamasını, mangolardan ise ciddi anlamda para kazanmayı umuyorum. Muvaffak olabilirsek eğer seramı büyütüp farklı yerlerde de sera kurup devam etmek istiyorum." diye konuştu.

- Adana'da ticari anlamdaki ilk papaya serası

Sarıçam Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Örtülü de ilçedeki tarım alanları küçük çaplı olduğu için birim alandan daha fazla gelir getiren katma değeri yüksek ürünlerin yaygınlaşması yönünde çalışmalar yaptıklarını, bu doğrultuda da vatandaşların başvurularını titizlikle değerlendirdiklerini dile getirdi.

Karslı'nın da kendilerine papaya ve mango yetiştirmeyi düşündüğünü söylediğini anlatan Örtülü, "Biz de bunu inceleyerek birim alanda daha iyi ürün alacağından ve bölgeye yeni bir ürün olarak vizyon katacağı için bunu değerlendirdik. Bakanlığımıza sunduk. Yüzde 75'ini biz karşıladık, kalanı da vatandaş karşılayarak serayı kurdu. Adana genelinde ticari olarak papaya üretilen ilk sera şu an bizim ilçemizde." dedi.