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18 yıllık kocasının ihanetini öğrendi! Değişimi ağızları açık bıraktı... En yakınları bile tanıyamıyor

07.11.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan 42 yaşındaki Emma isimli bir kadın 18 yıllık eşinin ihanetini öğrendikten sonra tamamen hayatını değiştirdi. Ayrılığın sonrasında kendisini bitkin ve yorgun hissettiğini dile getiren Emma, iki yıl sonra tamamen farklı bir görünüme sahip oldu. Kazandığı özgüven sayesinde kendisini daha iyi ifade ettiğini söyleyen Emma, “Hayatımın en iyi versiyonunu yaşıyorum” dedi.

42 yaşındaki Emma isimli bir kadın 18 yıllık eşinin kendisini aldattığını öğrendiğinde dünyasının başına yıkıldığını söyledi. 2020 yılında kocasından boşandıktan sonra kendisini değersiz hissetmeye başlayan Emma bir süre ağır bir depresyon yaşadı. Ardından ise içsel mutluluğunu buldu ve artık kendisiyle ilgilenmenin zamanı geldiğini anladı. Spor salonuna kaydolan ve sıkı bir diyet programıyla kilo veren Emma, flört uygulamalarına bile kaydoldu. Kendisiyle benzer durumu yaşayan kadınlara ilham olmak istediğini belirten Emma, “Muhteşem hissediyorum ve sanki güzellik içimden dışarıya fışkırıyor gibi” dedi.

“ÖMÜR BOYU EVLİ KALACAĞIMIZI DÜŞÜNDÜM”

Henüz 22 yaşındayken evlendiğini ve kocasıyla bir ömür boyu evli kalacaklarını düşündüğünü söyleyen Emma, “Ömür boyu evli kalacağımızı düşündüm ancak ilişkimiz birkaç yıl önce bozulmaya başlamıştı. Ayrıldıktan sonra yaşlı ve bitkin görünüyordum. Önceden her zaman çalışıp başkalarını önemserdim. Şimdi sıranın bana geldiğini fark ettim. Şimdi hayatımın en iyi versiyonunu yaşıyorum. Mutlu ve tamamen farklı görünüyorum” dedi.

Kendisini yakından tanıyanların bile yeni görüntüsüne şaşırdığını ifade eden Emma, “İnsanlar eskisine kıyasla inanılmaz göründüğiümü söylüyorlar ve bence bunun nedeni içten içe mutlu olmakla ilgili bir durum. Her zaman gülümsüyorum ve bu sadece bir başlangıç” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya değişim ihanet

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