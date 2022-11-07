18 yıllık kocasının ihanetini öğrendi! Değişimi ağızları açık bıraktı... En yakınları bile tanıyamıyor

42 yaşındaki Emma isimli bir kadın 18 yıllık eşinin kendisini aldattığını öğrendiğinde dünyasının başına yıkıldığını söyledi. 2020 yılında kocasından boşandıktan sonra kendisini değersiz hissetmeye başlayan Emma bir süre ağır bir depresyon yaşadı. Ardından ise içsel mutluluğunu buldu ve artık kendisiyle ilgilenmenin zamanı geldiğini anladı. Spor salonuna kaydolan ve sıkı bir diyet programıyla kilo veren Emma, flört uygulamalarına bile kaydoldu. Kendisiyle benzer durumu yaşayan kadınlara ilham olmak istediğini belirten Emma, “Muhteşem hissediyorum ve sanki güzellik içimden dışarıya fışkırıyor gibi” dedi.