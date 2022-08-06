1900 rakımlı tepenin üzerinde tek başına! Osmanlı'nın yıllara meydan okuyan sarayı: İshak Paşa

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli tarihi ve turizm mekanlarından tarihi İshak Paşa Sarayı, mimarisi, tarihi ve görkemli yapısıyla Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden her yıl turistleri ağırlıyor.

Barındırdığı tarihi mekanlar dolayısıyla "Medeniyetler geçidi" olarak adlandırılan bölgede Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen ve UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan saray, yerleşkesindeki cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarıyla misafirlerinin beğenisini topluyor.