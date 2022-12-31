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  4. 1997 yılında Eurovision'da ilk 3'e girerek herkesi gururlandıran Şebnem Paker bakın şimdi ne yapıyor?

1997 yılında Eurovision'da ilk 3'e girerek herkesi gururlandıran Şebnem Paker bakın şimdi ne yapıyor?

31.12.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1997 yılında katıldığı Eurovision Müzik Yarışması'nda üçüncülük elde ederek tüm ülkede büyük şöhrete kavuşan Şebnem Paker, bakın şimdilerde ne yapıyor? Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Paker, şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Türkiye'nin 1997 yılına kadarki Eurovision tarihinde elde ettiği en büyük başarılardan birini kazanan şarkıcı Şebnem Paker, şimdilerde mütevazı bir hayat sürüyor.

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Müzik öğretmenliği yapan Paker, yarışmaya katıldığı dönemde yaşadıklarını "Kimsenin tanımadığı bir kız olarak yarışmaya katıldım ve üçüncü olduk. Benden öte 'Dinle' hatırlanır" diye özetledi.

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1997 yılında Türkçe sözlü şarkısı ‘Dinle’yi seslendiren sanatçı Şebnem Paker 1997 yılında Eurovision’da üçüncü oldu ve Türkiye’nin o zamana kadarki en büyük Eurovision başarısını elde etti.

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Eurovision’daki başarısının ardından müzik kariyerini sonlandıran sanatçı, o günden sonra hayatını müzik öğretmenliği yaparak geçirdi, sayısız öğrenci yetiştirdi ve bir ses eğitimi kitabı yayımladı.

İŞTE ŞEBNEM PAKER'İN SON HALİ...

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Şebnem Paker serbest

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