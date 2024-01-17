2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni kalp krizinden ölen babasının yanında bulundu! Kahreden rapor: Açlıktan ve susuzluktan hayatını kaybetmiş

Oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra cansız bedeni teşhis etmek için hastaneye gittiğini söyleyen anne Piesse, "Ona bakamadım bile. Çok uzun sürede ölmüş bir halde yerde kalmıştı. Ona yalnızca dokunabildim. Yüreğimden bir parçanın koptuğunu o an hissettim" diye konuştu.