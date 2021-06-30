2021 BET Ödülleri'nde 4 ödül alan Megan Thee Stallion partide çılgınca eğlendi

Ünlü rapçi Hollywood'da Lil Kim de dahil olmak üzere arkadaşlarıyla kutlarken bol dekolteli bir elbise giydi.

26 yaşındaki yıldız, Cardi B ile 'WAP' için en iyi kadın hip hop sanatçısı, en iyi işbirliği ve yılın en iyi videosu ödülünü ve 'Savage' ile izleyicinin tercihi ödülünü eve götürürken kutlayacak çok şeyi vardı.