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  4. 2021 BET Ödülleri'nde 4 ödül alan Megan Thee Stallion partide çılgınca eğlendi

2021 BET Ödülleri'nde 4 ödül alan Megan Thee Stallion partide çılgınca eğlendi

30.06.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Megan Thee Stallion Pazar gecesi BET zaferini çılgın bir after party ile kutladı.

Ünlü rapçi Hollywood'da Lil Kim de dahil olmak üzere arkadaşlarıyla kutlarken bol dekolteli bir elbise giydi.

26 yaşındaki yıldız, Cardi B ile 'WAP' için en iyi kadın hip hop sanatçısı, en iyi işbirliği ve yılın en iyi videosu ödülünü ve 'Savage' ile izleyicinin tercihi ödülünü eve götürürken kutlayacak çok şeyi vardı.
Kıyafetinin altına iç çamaşırı giymeyen Megan Thee Stallion, bol dekolteli elbisesiyle verdiği cüretkar pozlar objektiflere böyle yansıdı.
Kostümünü 425 bin dolarlık gerdanlık ile tamamlayan Megan Thee Stallion, ödüllerinin keyfini doyasıya çıkardı.

MEGAN THEE STALLİON KİMDİR?

MEGAN THEE STALLİON KİMDİR?
Megan Jovon Ruth Pete (d. 15 Şubat 1995), bilinen ismi ile Megan Thee Stallion, Amerikan rapçi, şarkıcı ve söz yazarı.
Houston, Teksas'ta doğan Megan Thee Stallion, genç yaştan itibaren rap yazmaya ve yapmaya başladı ve bunları 2016 yılının sonlarına doğru SoundCloud'da yayımlamaya başladı.
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