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  4. 2021 yılını listesi açıklandı! ‘Dünyanın en güçlü kadınları’ arasında Türkiye’den de bir isim yer aldı

2021 yılını listesi açıklandı! ‘Dünyanın en güçlü kadınları’ arasında Türkiye’den de bir isim yer aldı

09.12.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Forbes dergisi dünyanın en güçlü 100 kadınını açıkladı. Listede Türk detayı dikkatleri çekti. Dünyanın en güçlü 100 kadını arasına Güler Sabancı, 77 sıradan girmeyi başardı.

Forbes, 'Dünya'nın En Güçlü 100 kadını' listesini açıkladı. şarkıcı Rihanna, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, sunucu Oprah Winfrey’in yer aldığı Forbes listesine Sabancı Holding’in yönetim kurulu başkanı Güler Sabancı da girmeyi başardı.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KADINLARI

1.MACKENZİE SCOTT

1.MACKENZİE SCOTT

2. KAMALA HARRİS

2. KAMALA HARRİS

3. CHRİSTİNE LAGARDE

3. CHRİSTİNE LAGARDE

4. MARY BARRA

4. MARY BARRA

5.MELİNDA FRENCH GATES

5.MELİNDA FRENCH GATES
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