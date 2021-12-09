2021 yılını listesi açıklandı! ‘Dünyanın en güçlü kadınları’ arasında Türkiye’den de bir isim yer aldı

Forbes, 'Dünya'nın En Güçlü 100 kadını' listesini açıkladı. şarkıcı Rihanna, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, sunucu Oprah Winfrey’in yer aldığı Forbes listesine Sabancı Holding’in yönetim kurulu başkanı Güler Sabancı da girmeyi başardı.
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