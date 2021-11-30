2021 yılının ‘En İyi 10 Filmi’ açıklandı! Fransız Cahiers du Cinéma dergisi listesini duyurdu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sinema sektöründe büyük değişimler yaşandı. Özellikle 2019-2020 yılları arasında çekilen bazı yapımlar 2021 yılında gösterime girebildi. Sizler için 2021 yılının Fransız Cahiers du Cinéma dergisine göre hazırlanan ‘En İyi 10 filmi’ listesini araştırdık.

SİNEMASEVERLERİN ARŞİVİNE GİRECEK YAPIMLAR

1.FIRST COW First Cow, girdikleri işte başarılı olmaları, değerli bir ineğe bağlı olan iki adamın hikayesini konu ediyor. Amerika'nın batısına giden Cookie Figowitz adındaki bir adam, burada Çinli bir göçmen olan King Lu ile tanışır. Cookie, King Lu ile kurduğu bağlantı sayesinde Oregon Bölgesi'ndeki kürkçülerin arasına katılır.

2. ANNETTE Annette, dünyaca ünlü bir soprano ve onun stand-up komedyeni olan eşinin hikayesini konu ediyor. Henry, sert bir mizah anlayışına sahip bir stand-up komedyenidir. Ann ise dünyaca ünlü bir soprano. Tutku dolu olan çiftin hayatı, çocukları Annette'in doğumuyla alt üst olur. Annette, kimsenin hayal edemeyeceği bir kadere sahiptir ve bu durum Henry ve Ann'in hayatlarının değişmesine neden olur.

3. MEMORIA Memoria, hastalanan kardeşini ziyaret etmek için Kolombiya'ya giden genç bir kadına odaklanıyor. Orkide çiftliğinde çalışan genç bir kadın, kardeşi rahatsızlanınca Kolombiya’ya gitmek zorunda kalır. Genç kadın, burada başına geleceklerden bihaber Kolombiya’ya doğru yola koyulur. Burada inşaat firmasında çalışan Fransız bir arkeologla ve genç bir müzisyenle yolları kesişir. Şehre alışmakta zorluk çeken kadın, her gece duyduğu güçlü patlama seslerinden oldukça mustariptir. Uyumasını engelleyen seslere artık tahammül edemeyen kadın, bu sırada tanıştığı bir balıkçıdan kafasının karışmasına neden olacak şeyler öğrenir. Kendisini asırlardır yaşayan bir uzaylı olarak tanıtan balıkçı, sesleri sadece kadının duyduğunu ve uykusuzluğunu yalnızca kendisinin çözebileceğini söyler.

4. DRIVE MY CAR Oyuncu ve yönetmen olan Yusuke Kafuku'nın, karısı Fukaku ile mutlu bir hayatı vardır. Ancak karısının ortadan kaybolmasıyla Yusuke'nin mutluluğu yarım kalır. Aradan geçen iki yılın ardından Yusuke, bir tiyatro festivalinde yönetmenlik görevini üstlenir ve bu yüzden Hiroşima'ya gider. Genç adam burada kendisine liderlik etmesi için görevlendirilen, fazla konuşmayan ve belki de onun görmezden geldiği şeyleri bilen genç bir kadın olan Misaki ile tanışır.