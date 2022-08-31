EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. 2022 YKS EK TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR! YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

2022 YKS EK TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR! YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

31.08.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercihlerinin başlayacağı tarih merak konusu oldu. Herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen kişiler internette ÖSYM tarafından açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek için araştırma yapıyor. Bilindiği üzere 22 Ağustos'ta başlayan üniversite kayıtları 26 Ağustos Cuma günü sona erdi. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Açıkta kalan öğrenciler için gözler ÖSYM'den konuya ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS ek tercih sürecinin ne zaman başlayacağına ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı.
2021'de YKS tercih sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmış ek tercihler ise 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu yıl YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapıldı.

YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kayıt sonrası belirlenecek olan kontenjan sayısına göre ek tercih tarihleri ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile belli olacak.

ÖSYM İLE EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

ÖSYM İLE EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM yks 2. ek tercih kılavuzu yks 2. ek tercihler ne zaman yks 2.ek tercih ne zaman yks ek yerleştirme yks ek yerleştirme ne zaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Erasmus'a giden öğrenci ve öğretmenler kaçıp geri dönmüyor!

Erasmus'a giden öğrenci ve öğretmenler kaçıp geri dönmüyor!

Öğretmenler dikkat! MEB duyurdu: Örnek sorular yayımlandı

Öğretmenler dikkat! MEB duyurdu: Örnek sorular yayımlandı

Liseler ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

Liseler ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak?

YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak?

İlginizi Çekebilir

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.