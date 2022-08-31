2022 YKS EK TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR! YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Açıkta kalan öğrenciler için gözler ÖSYM'den konuya ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS ek tercih sürecinin ne zaman başlayacağına ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı.

2021'de YKS tercih sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmış ek tercihler ise 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yıl YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapıldı.

YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK? Kayıt sonrası belirlenecek olan kontenjan sayısına göre ek tercih tarihleri ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile belli olacak.