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2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuç takvimi!

16.06.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Yaklaşan üniversite sınavı öncesi çok sayıda öğrenci internette araştırma yapmaya başladı. Sınav 18 - 19 Haziran'da TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek. Peki YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuç takvimi...

2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğrenciler 18 Haziran Cumartesi günü ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testine (TYT), 19 Haziran Pazar günü iseAlan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecek. YKS sonuçları tarihi daha şimdiden merak konusu oldu. Peki YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuç takvimi...

2022 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 2021'de 26-27 Haziran tarihlerinde yapılan YKS'ye ait değerlendirme işlemleri sonrası sonuçlar, 28 Temmuz'da açıklanmıştı. Sınava giren vatandaşlar, saat 07.00 itibarıyla sonuçları öğrenebilmişti.
YKS 2022'de sonuçların da 20 Temmuz'da erişime açılması bekleniyor. Söz konusu tarih, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin çalışmalarına göre daha erken bir zaman dilimine alınabilir.
YKS sonuçları ile ilgili bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

YKS SINAVI OTURUMLARI NE KADAR SÜRECEK?

YKS SINAVI OTURUMLARI NE KADAR SÜRECEK?
YKS maratonu bu sene de tüm hızıyla sürerken, adaylar sınav ile ilgili hazırlıklarını tamamlamak üzere. Sınav ile ilgili saat ve başka detaylar da merak konusu oldu.
Merak edilen konuların başında sınav oturumlarının süreleri yer alıyor. Sınava katılacak adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.
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ÖSYM sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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