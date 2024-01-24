2024 Oscar adayları açıklandı! 96. Oscar Ödülleri'nde Oppenheimer rüzgarı esti... İşte 2024 Oscar adayları...

ABD’de 1929’dan bu yana verilen Oscar Ödülleri için ünlü talk şovcu Jimmy Kimmel’ın sunuculuğunda 10 Mart’ta California eyaletinde yer alan Los Angeles’taki Dolby Theatre’da tören düzenlenecek.

BARBIE-OPPENHEIMER KAPIŞMASI DEVAM EDİYOR

Ünlü yönetmen Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 13 dalda aday gösterilerek zirveye oturdu. Oppenheimer ile aynı tarihte vizyona giren Barbie filmi ise 8 dalda aday gösterildi. İki filmde En İyi Film kategorisinde yarışacak.

Barbie’nin yönetmeni Greta Gerwig, en iyi yönetmen kategorisinde yer almazken, üç filmi en iyi film adayı olan ilk kadın yönetmen oldu. Bu yıl aynı zamanda ilk kez en iyi film dalında aday gösterilen üç filmin yönetmenliğini de kadınlar üstleniyor. Barbie’nin yıldızı Margot Robbie, en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterilmezken, Oppenheimer’ın yıldızı Cillian Murphy, en iyi erkek oyuncu dalında aday gösterildi.

Adaylıkların açıklanmasıyla Killers of the Flower Moon’un yıldızı Lily Gladstone, tanınan ilk Kızılderili aktris olarak tarihe geçti.



