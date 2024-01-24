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    4. 2024 Oscar adayları açıklandı! 96. Oscar Ödülleri'nde Oppenheimer rüzgarı esti... İşte 2024 Oscar adayları...

    2024 Oscar adayları açıklandı! 96. Oscar Ödülleri'nde Oppenheimer rüzgarı esti... İşte 2024 Oscar adayları...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.01.2024 16:19 | Son Güncelleme:
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    Bu yıl 96’ncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri’nde adaylar açıklandı. 2024 Oscar adayları listesine ünlü yönetmen Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 13 dalda aday göstererek zirveye oturdu. Emma Stone'un başrolünde yer aldığı fantastik film "Poor Things" 11, Martin Scorsese'in draması "Killers of the Flower Moon" 10 adaylıkla Oppenheimer’ı takip etti. Yazın gişe rekorları kıran filmi "Barbie" 8 dalda aday gösterildi.

    ABD’de 1929’dan bu yana verilen Oscar Ödülleri için ünlü talk şovcu Jimmy Kimmel’ın sunuculuğunda 10 Mart’ta California eyaletinde yer alan Los Angeles’taki Dolby Theatre’da tören düzenlenecek.

    BARBIE-OPPENHEIMER KAPIŞMASI DEVAM EDİYOR

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    Ünlü yönetmen Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 13 dalda aday gösterilerek zirveye oturdu. Oppenheimer ile aynı tarihte vizyona giren Barbie filmi ise 8 dalda aday gösterildi. İki filmde En İyi Film kategorisinde yarışacak.
    Barbie’nin yönetmeni Greta Gerwig, en iyi yönetmen kategorisinde yer almazken, üç filmi en iyi film adayı olan ilk kadın yönetmen oldu. Bu yıl aynı zamanda ilk kez en iyi film dalında aday gösterilen üç filmin yönetmenliğini de kadınlar üstleniyor. Barbie’nin yıldızı Margot Robbie, en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterilmezken, Oppenheimer’ın yıldızı Cillian Murphy, en iyi erkek oyuncu dalında aday gösterildi.
    Adaylıkların açıklanmasıyla Killers of the Flower Moon’un yıldızı Lily Gladstone, tanınan ilk Kızılderili aktris olarak tarihe geçti.

    Kesfet

    İŞTE 2024 OSCAR ÖDÜLLERİ'NİN ADAYLARI

    En İyi Film:

    En İyi Film:

    American Ficiton

    Anatomy of a Fall

    Barbie

    The Holdovers Killers of the Flower Moon

    Maestro

    Oppenheimer

    Past Lives The Zone of Interest

    En İyi Yönetmen:

    En İyi Yönetmen:

    Anatomy of a Fall - Justine Triet

    Killers of the Flower Moon - Martin Scorsese

    Oppenheimer - Christopher Nolan

    Poor Things - Yorgos Lanthimos

    The Zone of Interest - Jonathan Glazer

    En İyi Erkek Oyuncu:

    En İyi Erkek Oyuncu:

    Bradley Cooper - Maestro

    Colman Domingo - Rustin Paul

    Giamatti - The Holdovers

    Cillian Murphy - Oppenheimer

    Jeffrey Wright - American Fiction

    En İyi Kısa Canlı Aksiyon Filmi:

    En İyi Kısa Canlı Aksiyon Filmi:

    The After

    Invincible

    Knight of Fortune Red

    White and Blue

    The Wonderful Story of Henry Sugar

    En İyi Kadın Oyuncu:

    En İyi Kadın Oyuncu:

    Annette Bening - Nyad

    Lily Gladstone - Killers of the Flower

    Moon Sandra Huller - Anatomy of a Fall

    Carey Mulligan - Maestro

    Emma Stone - Poor Things

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    Anahtar Kelimeler:
    oscar
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