2024 Oscar adayları açıklandı! 96. Oscar Ödülleri'nde Oppenheimer rüzgarı esti... İşte 2024 Oscar adayları...

ABD’de 1929’dan bu yana verilen Oscar Ödülleri için ünlü talk şovcu Jimmy Kimmel’ın sunuculuğunda 10 Mart’ta California eyaletinde yer alan Los Angeles’taki Dolby Theatre’da tören düzenlenecek.
Ünlü yönetmen Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 13 dalda aday gösterilerek zirveye oturdu. Oppenheimer ile aynı tarihte vizyona giren Barbie filmi ise 8 dalda aday gösterildi. İki filmde En İyi Film kategorisinde yarışacak.
Barbie’nin yönetmeni Greta Gerwig, en iyi yönetmen kategorisinde yer almazken, üç filmi en iyi film adayı olan ilk kadın yönetmen oldu. Bu yıl aynı zamanda ilk kez en iyi film dalında aday gösterilen üç filmin yönetmenliğini de kadınlar üstleniyor. Barbie’nin yıldızı Margot Robbie, en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterilmezken, Oppenheimer’ın yıldızı Cillian Murphy, en iyi erkek oyuncu dalında aday gösterildi.
Adaylıkların açıklanmasıyla Killers of the Flower Moon’un yıldızı Lily Gladstone, tanınan ilk Kızılderili aktris olarak tarihe geçti.
American Ficiton
Anatomy of a Fall
Barbie
The Holdovers Killers of the Flower Moon
Maestro
Oppenheimer
Past Lives The Zone of Interest
Anatomy of a Fall - Justine Triet
Killers of the Flower Moon - Martin Scorsese
Oppenheimer - Christopher Nolan
Poor Things - Yorgos Lanthimos
The Zone of Interest - Jonathan Glazer
Bradley Cooper - Maestro
Colman Domingo - Rustin Paul
Giamatti - The Holdovers
Cillian Murphy - Oppenheimer
Jeffrey Wright - American Fiction
The After
Invincible
Knight of Fortune Red
White and Blue
The Wonderful Story of Henry Sugar
Annette Bening - Nyad
Lily Gladstone - Killers of the Flower
Moon Sandra Huller - Anatomy of a Fall
Carey Mulligan - Maestro
Emma Stone - Poor Things