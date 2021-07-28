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  4. 27 Temmuz 2021 MasterChef Levrek buğulama nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte Levrek buğulama tarifi...

27 Temmuz 2021 MasterChef Levrek buğulama nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte Levrek buğulama tarifi...

28.07.2021 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye yarışmasında jüriler, yarışmacılardan Levrek buğulama hazırlamalarını istedi. Bunun üzerine, MasterChef izleyenler Levrek buğulamanın nasıl yapıldığını arama motorlarından araştırmaya başladı. Levrek buğulama yaparken defne yaprağı kullanmak, istenmeyen kokuları önler. Balık kokusunun mutfağa hakim olmasını istemiyorsanız tepsinin kenarına bir dilim limon da koyabilirsiniz.

Levrek buğulama tarifi araştırılıyor. Levrek buğulama yaparken istenmeyen kokuların defne yaprağı ve limon ile önüne geçilebilir. Güzel bir balık yemeği hazırlamak için en yağlı kısmı olan baş kısmı ile pişirmeniz gerekir. Levrek buğulama yemeği özellikle yaz mevsiminde tercih edilir. Oldukça hafif ve leziz bir yemektir. İşte ayrıntılar...

Levrek buğulama tarifi

* 2 adet levrek * 1 tatlı kaşığı tuz * 1 çay kaşığı karabiber * 1/2 çay bardağı zeytinyağı * 2 diş sarımsak * 1 adet patates * 2 adet defne yaprağı * 2 adet domates * 1 adet havuç * 1 adet kuru soğan Servis için: * 6-7 dal roka * 1 adet limon
Kuru soğanı ve sarımsakları yarım halka şeklinde ince ince doğrayın. Balıkları zeytin yağı ile hafifçe yağladıktan sonra her iki tarafa da karabiber ve tuz ekleyin. Doğranan sarımsak ve soğanları balıkların karnına doldurun. Ardından balıkları ısıya dayanıklı bir fırın kabına yerleştirin. Defne yapraklarını da balıkların karnına koyun. Havuç, domates ve patatesleri dilimlere ayırın. Fırın kaptaki balıkların üzerine koyun. Ardından zeytinyağı ile üstlerinden geçin.
Sebzelere tuz ilave edin. Fırın kabının üstünü hiç hava almayacak şekilde pişirme kağıdı ile kaplayın. Hava almaması için pişirme kağıdının kenarlarını fırın kabına bastırın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırına, fırın kabınızı koyun ve 20 dakika pişirin. Piştikten sonra kabın üzerindeki pişirme kağıdını dikkatle kaldırın. Ardından balıkları servis tabağına alın ve patates, domates, havuçları tabağın kenarına yerleştirin. Dilimlenmiş limon ve roka yapraklarıyla da süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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