27 Temmuz 2021 MasterChef Levrek buğulama nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte Levrek buğulama tarifi...

Levrek buğulama tarifi araştırılıyor. Levrek buğulama yaparken istenmeyen kokuların defne yaprağı ve limon ile önüne geçilebilir. Güzel bir balık yemeği hazırlamak için en yağlı kısmı olan baş kısmı ile pişirmeniz gerekir. Levrek buğulama yemeği özellikle yaz mevsiminde tercih edilir. Oldukça hafif ve leziz bir yemektir. İşte ayrıntılar...

Levrek buğulama tarifi

* 2 adet levrek * 1 tatlı kaşığı tuz * 1 çay kaşığı karabiber * 1/2 çay bardağı zeytinyağı * 2 diş sarımsak * 1 adet patates * 2 adet defne yaprağı * 2 adet domates * 1 adet havuç * 1 adet kuru soğan Servis için: * 6-7 dal roka * 1 adet limon

Kuru soğanı ve sarımsakları yarım halka şeklinde ince ince doğrayın. Balıkları zeytin yağı ile hafifçe yağladıktan sonra her iki tarafa da karabiber ve tuz ekleyin. Doğranan sarımsak ve soğanları balıkların karnına doldurun. Ardından balıkları ısıya dayanıklı bir fırın kabına yerleştirin. Defne yapraklarını da balıkların karnına koyun. Havuç, domates ve patatesleri dilimlere ayırın. Fırın kaptaki balıkların üzerine koyun. Ardından zeytinyağı ile üstlerinden geçin.