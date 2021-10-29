29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Antalya ve Muğla'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kabul töreni, Isparta'da ise fener alayı düzenlendi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bir otelde organize edilen programda, çeşitli ülkelerin konsolosları ile siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri temsilcilerinin yanı sıra diğer davetlileri kabul etti.

Program, kabul töreninin ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şiirlerin ve marşların okunduğu program Vali Yazıcı ve protokol üyelerinin pasta kesimiyle son buldu.

Öte yandan Kaş ve Serik ilçelerinde de Cumhuriyetin 98'inci yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

- Muğla

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'nda gerçekleştirilen resepsiyonda Vali Orhan Tavlı ve eşi, burada davetlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Tavlı, tören için hazırlanan pastayı şehit yakınları, gaziler, gençler ve protokol üyeleriyle kesti.

Tavlı, burada yaptığı konuşmada, cumhuriyetin bu topraklardaki en büyük eserleri olduğunu, Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı, ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri rahmetle yad ettiğini dile getirdi.

Resepsiyona Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aksaz Deniz Üs Komutanı. Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve davetliler de katıldı.

Öte yandan Marmaris'te de Cumhuriyetin 98'inci yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

- Isparta

Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Belediye binası önünde başlayan program, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Meydanı'nda devam etti.

Protokol ve vatandaşlar burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Fener alayına, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük ve vatandaşlar katıldı.

Isparta Belediyesine ait mehteran takımının marşlar seslendirmesinin ardından program son buldu.