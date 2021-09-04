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  4. 3 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler?

3 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler?

04.09.2021 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te bu akşam iki takım da kıyasıya mücadele verdi. AFAD ekibine yemekler hazırlayan takımların heyecan dolu mücadelesinin ardından sonuçlar merak ediliyor. Peki 3 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler? İşte ayrıntılar...

MasterChef'te bu akşam takımlar AFAD ekibine yemekler hazırladı. Mücadele sonrası bir kişi dokunulmazlığın sahibi olurken yeni eleme adayları da belli oldu. Peki 3 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

3 EYLÜL MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te bu akşam mavi ve kırmızı takım tekrar hünerlerini gösterdi. Takımlar, AFAD ekibine yemekler hazırladı.
İlgiyle izlenen mücadele sonrası sonuçlar beklenmeye başlandı. Bu akşam ekrana gelen programda yemek olarak ise ayran aşı çorbası, zeytinyağlı dolma, Ege otları kavurması, Dana Rosso ve tatlı yapıldı.

DOKUNULMAZLIĞI İBRAHİM KAZANDI

DOKUNULMAZLIĞI İBRAHİM KAZANDI
Açılan zarfların ardından kazanan takım mavi oldu. Jürilerin en beğendiği 3 tabak ise İbrahim, Mert ve Burcu oldu. İbrahim buna göre dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

ELEME ADAYLARI KİMLER?
Dokunulmazlığı kazanan İbrahim 5. eleme adayı olarak Safanur'un ismini verdi. 6. eleme adayı ise Hamza oldu.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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