3 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler?

MasterChef'te bu akşam takımlar AFAD ekibine yemekler hazırladı. Mücadele sonrası bir kişi dokunulmazlığın sahibi olurken yeni eleme adayları da belli oldu. Peki 3 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

3 EYLÜL MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te bu akşam mavi ve kırmızı takım tekrar hünerlerini gösterdi. Takımlar, AFAD ekibine yemekler hazırladı.

İlgiyle izlenen mücadele sonrası sonuçlar beklenmeye başlandı. Bu akşam ekrana gelen programda yemek olarak ise ayran aşı çorbası, zeytinyağlı dolma, Ege otları kavurması, Dana Rosso ve tatlı yapıldı.

DOKUNULMAZLIĞI İBRAHİM KAZANDI Açılan zarfların ardından kazanan takım mavi oldu. Jürilerin en beğendiği 3 tabak ise İbrahim, Mert ve Burcu oldu. İbrahim buna göre dokunulmazlığı kazanan isim oldu.