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Survivor Hikmet Tuğsuz'a 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.03.2025 16:40
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Tv8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor “All-Star” kadrosunda yer alan Hikmet Tuğsuz tam bir suç makinesi çıktı. Hikmet Tuğsuz hakkında iki yeni suça daha karıştığı belirlenmesi üzerine iddianame düzenledi. Survivor yarışmacısının Dominik dönüşü tutuklanacağı ortaya çıktı.

Survivor Hikmet Tuğsuz'a 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Survivor 2025 kadrosuna "All-Star" ünlüler kategorisinden dahil olan Hikmet Tuğsuz, suç makinesi çıktı. İlk kez katıldığı Survivor 2019 yarışmasında sakatlık nedeniyle yarışmadan diskalifiye olan Hikmet Tuğsuz, 2022 All Star kadrosunda da yer almıştı.

Survivor 2025 kadrosuna da yedeklerden dahil olan Hikmet Tuğsuz hakkında yarışma için yurtdışına çıktıktan bir hafta sonra tutuklama kararı çıktı.

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Hikmet Tuğsuz'un 27 Haziran 2016 yılında karıştığı iki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezası aldığı, cezasının onanmasının ardından da 31 Temmuz 2023'de cezaevine girdiği, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra da adli denetim serbestlik hükümlerinden faydalanmaya başladığı ortaya çıktı.

Hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve 23 Kasım 2036'ya kadar cezası bulunan Hikmet Tuğsuz, cezaevinden çıktıktan sonra da dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarına karıştığı ortaya öğrenildi.

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TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre; hakkında iddianame hazırlanma sürecindeyken Dominik Cumhuriyeti'ne giden Hikmet Tuğsuz hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 Şubat'ta tutuklama kararı çıkarıldı.

45 MİLYONLUK VİLLA DOLANDIRICILIĞI

Ünlüler kategorisinde All-star olarak tanıtılan Hikmet Tuğsuz'un geçtiğimiz yıl Nisan ayında Antalya'da internet üzerinden villasını satmak isteyen Julia Ç.'nin 45 milyon liralık villasının noterden satış vekaletnamesi alınarak dolandırılması olayına karıştığı ortaya çıktı.

7,5 yıl hapis cezası istenen Tuğsuz'un yine 20 Temmuz 2023'te Bayram D.yi sopayla dövdüğü, hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan iddianame hazırladığı öğrenildi.

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DOMİNİK DÖNÜŞÜ TUTUKLANACAK

Survivor Hikmet'in 12 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası suçundan denetimli serbestlik sürecindeyken karıştığı iki farklı suç nedeniyle hakkında iddianame düzenlendiği için tutuklanacak. Survivor Hikmet, Dominik Cumhuriyeti dönüşünde Türkiye'ye giriş yaptığı an tutuklanıp cezaevine konulacak.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Hikmet Tuğsuz
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