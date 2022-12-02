40 dakika boyunca ölüp ölüp dirildi! Nişanlısı cansız bedenini bulunca ne yapacağını şaşırdı

İngiltere’de yaşayan 47 yaşındaki Stu isimli bir adam nişanlısıyla romantik bir gece geçirmek için işinden izin alarak erkenden evine gitti. Nişanlısını kanepede yatarken bulan adam nişanlısının vücudunun her yerinde altıgen şeklinde yaralar olduğunu ve nefes almadığını fark etti. Nişanlısı Bortoft’un hayatından endişe eden adam sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

İKİ KEZ KALBİ DURDU

Sağlık ekiplerinin çiftin yaşadığı eve gelinceye kadar geçen sürede nişanlısı Stu, kadına kalp masajı yaptı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine Bortoft’un çeşitli makinelere bağlanarak kalp atışlarının normale döndürülmesi sağlandı. Hastaneye kaldırıldığında nefes almayan ve 40 dakika boyunca kalbi duran kadının iki kez kalp krizi geçirdiği belirtildi. Ailesine en kötüsünün beklemesi söylenen kadın güvenlik için yoğun bakıma alındı.

İKİNCİ ŞANSI YAKALADI Yaşadığı deneyimi TikTok hesabından paylaşan Bortoft, “Hayatta ikinci şansı yakaladığımda her şey değişti. Artık ölmekten korkmuyorum. Büyülü bir deneyimdi. Endişelenmek veya fazla düşünmek için zaman kaybetmiyorum ve bu artık daha cesur olduğum ve pişmanlık duymadığım anlamına geliyor. Kendimi kutsanmış hissediyorum. Benim gibi bir sorun yaşayıp hayatta kalan sadece bir vaka var” dedi.